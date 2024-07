Nuova Chrysler Sebring: sarà questo il suo design in caso di ritorno?

Stellantis sta cercando di capire come riportare in auge il marchio Chrysler in Nord America. Per il momento sappiamo solo che nei prossimi anni arriveranno alcuni nuovi modelli in una gamma che al momento è assai spoglia e senza novità da troppo tempo. Nel frattempo che i fan del marchio americano aspettano di capire quelle che saranno le mosse a proposito della propria casa automobilistica preferita, sul web qualcuno ha deciso di ipotizzare l’aspetto di una nuova Chrysler Sebring.

Potrebbe essere questo il look di una nuova Chrysler Sebring qualora il brand decida di riportarla in vita?

Si tratta di Nihar Mazumdar, un artista digitale e imprenditore di San Antonio in Texas che ha deciso di continuare i suoi progetti di design Chrysler con una reinterpretazione della Sebring. Conosciuto per i suoi progetti creativi nel mondo della CGI automobilistica, Mazumdar è un grande appassionato di Stellantis e ha esplorato diverse idee per Dodge e Chrysler. Dopo aver immaginato la Chrysler New Yorker PHEV e la Dodge Charger ribattezzata Hurricane, così come la Concorde EV basata sulla Citroen C5X e la berlina liftback Imperial, ora è il momento di pensare a come sarebbe una nuova Chrysler Sebring.

Dando uno sguardo a questo render appare subito evidente che la nuova Chrysler Sebring non ha praticamente quasi nulla a che vedere con le precedenti generazioni del modello. Si tratta infatti di una berlina fastback a cinque porte che sembra trarre ispirazione, almeno per quanto riguarda l’interno, dalle creazioni di DS Automobiles.

Essendo una berlina di medie dimensioni, questa vettura potrebbe posizionarsi sotto la prossima grande berlina Chrysler nella gamma del brand e potenzialmente competere direttamente con modelli come la Toyota Camry Hybrid, la Honda Accord, la Cadillac CT5, la Genesis G70 e la Mercedes-Benz Classe E, tra molti altri.

Al momento ovviamente un modello di questo tipo non è previsto ma sono tanti tra i fan del marchio Chrysler a sperare nell’arrivo di un modello come quello raffigurato in questo render della nuova Chrysler Sebring.