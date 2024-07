Fiat Scudo 2025, avvistato anche senza l’aspetto camuffato

La Fiat sta testando il nuovo Scudo che debutterà nel 2025 e quasi senza coperture. Il mezzo avvistato e ripreso, infatti, mette in chiaro quello che è stato il suo rinnovato frontale, con l’unica eccezione del logo Fiat, questo ancora camuffato (e pizzicato da Autos Segredos).

Da notare come la versione diesel sarà dotata di tecnologia ADAS, con il sensore chiaramente visibile nella parte anteriore del prototipo. Tra i sistemi di assistenza alla guida ADAS inclusi, ci sono l’avviso di collisione con frenata autonoma di emergenza e l’assistente al mantenimento della corsia.

Il lancio è previsto per questo semestre, con il furgone che debutterà quasi contemporaneamente ai suoi omologhi Peugeot Expert e Citroën Jumpy. La Fiat Scudo 2025 avrà nuovi paraurti, una griglia principale e i fari che ripercorreranno la forma che si vede nel frontale del Jumpy.

I paraurti dei modelli Fiat Scudo, Citroën Jumpy e Peugeot Expert del 2025, d’altronde, presentano un design identico. La parte inferiore è dotata di una presa d’aria più grande, con una seconda presa d’aria più piccola sopra di essa. Le luci ausiliarie si trovano agli estremi del paraurti.

Essendo destinati a un uso commerciale, i paraurti non devono essere necessariamente verniciati. La griglia principale è la caratteristica che differenzia questi furgoni commerciali. Sullo Scudo è quasi completamente chiusa, con il nome Fiat ben visibile al centro, almeno così dovrebbe essere anche sul mezzo parzialmente camuffato. Una finitura nera spicca all’altezza dei fari, che continuano a utilizzare l’illuminazione alogena.

All’interno, la struttura del cruscotto del Fiat Scudo 2025 rimane invariata, ma in Europa è disponibile il supporto per un sistema radio/multimediale. È probabile che questa caratteristica venga replicata anche in Sud America, poiché la fabbrica Nordex in Uruguay assembla i modelli con il regime CKD (supporto disabili, per citarne un utilizzo).

Il Fiat Scudo continua a essere equipaggiato con il motore 1.5 Blue HDI, che sviluppa 120 CV di potenza e 30,5 kgm di coppia a 1.750 giri/min. Il motore è abbinato a un cambio manuale a sei marce.