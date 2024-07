Fiat Strada perde la leadership tra le auto più vendute in Brasile nel primo semestre 2024

Volkswagen Polo ha superato Fiat Strada ed è stata l’auto più venduta in Brasile nella prima metà del 2024. La competizione tra i due modelli è stata accanita, ma nell’ultimo mese la vettura di Volkswagen è riuscita a tenere testa al pick-up Fiat, superando il rivale. Tuttavia, il mese di giugno non è stato dei migliori per i due modelli.

Nei primi sei mesi del 2024 Fiat Strada non è stata l’auto più venduta in Brasile: ecco chi l’ha sorpassata

Secondo i dati di Fenabrave, l’auto più venduta il mese scorso è stata la Hyundai HB20. La berlina ha registrato 9.760 unità immatricolate, superando tutte le altre rivali. La VW Polo, a sua volta, si è piazzata seconda, con 9.683 unità. Fiat Strada si è classificata solo al quarto posto, con 7.551 unità. Al di sopra del modello di Fiat c’è la Chevrolet Onix, terza con 8.852 immatricolazioni.

Nonostante sia stato un mese negativo per i due leader, la Polo ha avuto 2 mila unità immatricolate in più rispetto a Fiat Strada. Fino a maggio il pickup era il leader assoluto dell’anno, con circa 900 unità in più rispetto alla Volkswagen berlina. Tuttavia, i numeri di giugno hanno invertito le posizioni.

Il SUV più venduto nel 2023, la VW T-Cross ha mantenuto la sua leadership nella prima metà del 2024. Con 31.519 unità immatricolate, ha superato di poco la Hyundai Creta, che aveva 30.531 immatricolazioni. Nella classifica generale sono state rispettivamente la settima e l’ottava vettura più venduta. Nel segmento dei SUV medi, la disputa tra Jeep Compass e Toyota Corolla Cross si è accesa definitivamente. La Compass riesce comunque a restare al comando, con 22.791 unità vendute, contro le 21.844 della rivale del marchio giapponese. Tuttavia, nelle vendite del solo mese di giugno, la Corolla Cross ha venduto di più. Quindi questa disputa dovrebbe continuare nei prossimi mesi. Da segnalare infine che nella top 10 delle auto più vendute in Brasile nella prima metà del 2024 oltre a Fiat Strada vi sono anche Fiat Argo e Fiat Mobi rispettivamente quinta e sesta con 39.624 unità e 32.240 unità.