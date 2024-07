Jeep aumenta significativamente le vendite in Germania nei primi 6 mesi del 2024

Il 2024 continua ad essere un anno di grande successo per Jeep in Germania: secondo i dati dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), il marchio statunitense ha aumentato le immatricolazioni di nuove auto nella prima metà dell’anno di quasi il 22 per cento rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Ciò significa che il marchio americano rimane sulla buona strada per il successo e sta crescendo più velocemente del mercato automobilistico tedesco nel suo complesso, che nello stesso periodo ha registrato un aumento del 5,4 per cento.

Jeep ha aumentato le immatricolazioni di nuove auto nella prima metà dell’anno di quasi il 22 per cento rispetto al 2023

I modelli più venduti del leggendario marchio di SUV nei primi sei mesi sono stati Compass e Avenger. La più piccola Jeep continua a godere di grande popolarità in tutta Europa, come dimostra il traguardo dei 100.000 ordini recentemente raggiunto.

“Siamo lieti di rimanere sulla strada della crescita in Germania. Siamo in grado di convincere molti clienti con i nostri modelli attraenti, come la Renegade recentemente rivista e l’attenzione su un’ampia scelta di sistemi di trasmissione per tutti i modelli. Vorrei ringraziare le aziende partner di Jeep per le loro eccellenti prestazioni”, afferma Luigi Saia, responsabile di Jeep Germania.

Oltre Jeep un altro brand di Stellantis che si è particolarmente distinto in Germania è DS Automobiles. La casa francese sta diventando sempre più popolare in Germania. Secondo gli ultimi dati dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), nella prima metà dell’anno appena concluso il marchio premium parigino ha registrato il 69 per cento in più di immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2023. Il modello più venduto che ha ottenuto il punteggio più alto tra i clienti commerciali, è stato l’elegante SUV DS 7, che ha totalizzato il 61 per cento delle immatricolazioni.

Jeep

DS Automobiles è presente sul mercato tedesco con i modelli premium DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9. A seconda del modello sono disponibili versioni 100% elettriche, nonché quelle con classici motori a combustione o tecnologia ibrida. Nella prima metà del 2024 sono stati immatricolati 1.589 veicoli del marchio parigino, un aumento significativo rispetto all’anno precedente.

Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania ha dichiarato: “Con un aumento del 69%, possiamo guardare indietro a una prima metà del 2024 forte per DS Automobiles in Germania. Questo straordinario successo è una grande conferma della nostra strategia di marchio e del lavoro impegnato dei nostri partner di vendita al dettaglio e del mio team. Ora ci concentriamo sui prossimi mesi, nei quali offriremo ancora una volta ai nostri clienti privati ​​e commerciali numerose offerte interessanti. Il focus continuerà a essere l’arte del viaggio, che è uno dei valori fondamentali di DS Automobiles”.