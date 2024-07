Fiat Panda: la versione più tecnologica di sempre apre gli ordini in tutta Europa

Ieri vi abbiamo dato notizia dell’apertura degli ordini in Italia per Fiat Panda. Oggi vi segnaliamo che la vettura, la più tecnologica di sempre nella storia dell’utilitaria è disponibile per l’ordine in tutta Europa.

La mitica Fiat Panda, ora più tecnologica che mai, è ora ordinabile in Europa

Con una storia lunga e di successo che risale al 1980, l’iconica e stimolante Fiat Panda è stata leader del mercato per quarantaquattro anni, con oltre 8 milioni di unità vendute in Europa durante il suo periodo di leadership. L’auto più amata dagli italiani e simbolo del Made in Italy, la Fiat Panda è prodotta a Pomigliano d’Arco, in Italia, dal 2011, dove ad oggi sono state prodotte quasi 2 milioni di unità.

Oggi la Panda più tecnologica della storia è ordinabile con una nuova gamma. Importanti novità sono state apportate in termini di sicurezza e tecnologia, poiché la nuova Fiat Panda è ora dotata di nuovi ADAS, un nuovo quadro strumenti digitale e un nuovo volante. Disponibile con la motorizzazione 1.0 Hybrid da 70 CV, la nuova Fiat Panda si presenta in due diverse finiture: la versione access, perfetta per adattarsi alle esigenze di tutti i clienti, e la top di gamma Pandina, basata sulla carrozzeria trasversale, con caratterizzazione.

La nuova Fiat Panda presenta importanti aggiornamenti in termini di ADAS, la dotazione di serie prevede nuove funzionalità pensate per aiutare il conducente sia dentro che fuori città: Autonomous Emergency Braking, per ridurre il rischio di tamponamento con il veicolo. Braking System, per ridurre i tamponamenti, ad esempio nel traffico urbano; assistenza al mantenimento della corsia; e rilevamento del conducente assonnato, per avvisare il conducente quando è stanco. È incluso anche il riconoscimento dei segnali stradali, che rileva e riconosce i segnali stradali visualizzandoli nel nuovo quadro strumenti completamente digitale da 7 pollici.

In termini di praticità, i sensori di parcheggio posteriori assicurano la massima semplicità quando si parcheggia nelle trafficate strade cittadine, mentre il nuovo Cruise Control – disponibile nella versione access con City Pack e di serie sulla Pandina – mantiene la velocità impostata, a partire da 30 km. /h, senza dover premere il pedale dell’acceleratore. Inoltre, gli Abbaglianti Automatici (di serie sulla Pandina) adattano automaticamente l’illuminazione alle condizioni del traffico, facilitando la guida notturna al conducente. La maggior parte delle funzioni sono gestite da una telecamera montata sullo specchietto retrovisore interno. Inoltre, 6 airbag completano la dotazione di sicurezza di serie.

Gli interni della nuova Fiat Panda sono stati inoltre arricchiti con un nuovo Digital Cluster 7” completo di tre diverse modalità grafiche e un volante rinnovato. La Fiat Pandina top di gamma è inoltre dotata di una nuovissima radio DAB touchscreen da 7” con Apple CarPlay e Android Auto. Dal punto di vista del design presenta una nuova plancia verniciata di bianco e nuovi sedili con monogramma e logo “Pandina” in rilievo, doppie cuciture gialle, dettagli bianchi e filo Seaqual che contiene una materia prima sostenibile, completamente tracciabile e di origine marina. sciupare.

Gli esterni sono arricchiti da dettagli giocosi come il volto del panda sui copriruota, una modanatura laterale verniciata a contrasto con il logo Pandina e la serigrafia “Pandina” sul terzo faro. In linea con la strategia “no more grey” di Fiat, la nuova gamma di Fiat Panda è disponibile nei nuovi colori Giallo, Bianco, Nero, Rosso e Blu. Inoltre, la nuova Fiat Pandina viene proposta anche in verde e, nell’opzione carrozzeria bianca e nera, gli esterni si arricchiscono di calotte degli specchietti gialle a contrasto che si abbinano ai dettagli gialli del logo Pandina sulla modanatura laterale.