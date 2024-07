Vineyard Vines annuncia la prima collaborazione con il marchio Jeep

Il marchio di abbigliamento lifestyle Vineyard Vines, rinomato per il suo iconico logo con la balena rosa sorridente e per i classici abiti casual, è entusiasta di annunciare la sua prima collaborazione con Jeep, il leggendario marchio di SUV. Questo luglio, mentre Vineyard Vines festeggia il suo 26° compleanno e Jeep festeggia il suo 83°, i due marchi presenteranno un’esclusiva capsule collection che celebra la loro comune passione per l’avventura e la vita all’aria aperta.

Due icone americane intraprendono una collezione esclusiva, un viaggio su strada e un omaggio irripetibile con una Jeep Gladiator personalizzata

La collezione verrà lanciata online su VineyardVines.com e in negozi selezionati insieme a un concorso a premi per vincere una Jeep Gladiator Vineyard Vines personalizzata, tra gli altri premi. La collaborazione rende omaggio ai primi giorni di Vineyard Vines, quando i co-fondatori Shep e Ian Murray viaggiavano attraverso il New England vendendo cravatte dalla loro Jeep Wrangler.

La capsule collection Vineyard Vines X Jeep in edizione limitata presenta capi in tessuti morbidi e colori che ricordano un tramonto sulla spiaggia, perfetti per le avventure estive. I fan possono aspettarsi cappelli, felpe, camicie e pantaloncini eleganti e comodi per uomo e donna, tutti incarnanti l’atmosfera rilassata di entrambi i marchi. Per celebrare questa collaborazione, una Jeep Gladiator Vineyard Vines personalizzata intraprenderà un viaggio promozionale su strada, fermandosi in località selezionate per presentare la collezione, ospitare eventi esclusivi e promuovere il veicolo Jeep personalizzato X Vineyard Vines partecipa al concorso a premi.

“Nel 1998, abbiamo seguito i nostri sogni e abbiamo iniziato a vendere cravatte dal retro di una Jeep Wrangler a Martha’s Vineyard. Ora, collaborare con il marchio Jeep per una collezione esclusiva, un tour su strada e un omaggio è il momento definitivo “Ogni giorno dovrebbe sentirsi così bene” per noi”, ha affermato Shep Murray, co-fondatore di Vineyard Vines.

“Abbiamo inseguito il nostro sogno di vigneti a bordo di una Jeep da quando abbiamo imparato a guidare. Non c’è sensazione migliore che essere al volante di un veicolo Jeep. Che si tratti di una vecchia CJ-7 o di una delle Rubicon di oggi, la sensazione è la stessa: opportunità illimitate, libertà davanti a noi e la capacità di inseguire il tuo sogno. Il cerchio si è chiuso e siamo così felici di poter condividere il nostro amore per la Jeep regalando una Gladiator Rubicon personalizzata Vineyard Vines che abbiamo specificato appositamente per incarnare la vita EDSFTG”, ha aggiunto Ian Murray, co-fondatore di Vineyard Vines.

“Il marchio Jeep ha una storia ricca e autenticamente americana, intrisa di libertà e avventura, e occupa un posto unico nel profondo del cuore dei nostri proprietari e appassionati, così come dei fan e dei follower”, ha affermato Kim Adams House, responsabile delle licenze, del merchandising e del marketing multiculturale di Stellantis. “Vineyard Vines e il suo ethos della ‘bella vita’ esprimono una dimensione delle qualità del marchio Jeep e del suo spirito ‘Vai ovunque, fai qualsiasi cosa’. Questa speciale collaborazione crea un ponte autentico, consentendo alla comunità di ciascun marchio di dimostrare il proprio amore per entrambi i marchi nel momento in cui iniziano quelle estati dorate del New England”.

Jeep e Vineyard Vines sono stati riuniti dall’agente di licenza IMG. Per maggiori informazioni sulla Vineyard Vines X Jeep Collection, i dettagli sul tour su strada e il giveaway, visita Vineyardvines.com o segui i marchi sui social media utilizzando l’hashtag #VVJeepGiveaway.

Azienda nota soprattutto per il suo logo con la balena rosa sorridente, Vineyard Vines è stata fondata nel 1998 a Martha’s Vineyard quando i fratelli Shep e Ian Murray hanno tagliato i ponti con le aziende americane per iniziare a realizzare cravatte che rappresentassero la bella vita. Oltre alle cravatte firmate, Vineyard Vines offre una varietà di abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino. I prodotti sono venduti in oltre 600 negozi specializzati e grandi magazzini in tutto il mondo, tramite un catalogo stagionale al numero 1.800.892.4982, online su VineyardVines.com e in oltre 100 negozi indipendenti.