Stellantis investe ulteriori 55 milioni di dollari in Archer dopo il recente volo di prova

Stellantis e Archer Aviation, leader nel decollo e atterraggio verticale elettrici Systems (eVTOL), ha annunciato oggi che Archer ha ricevuto un ulteriore investimento di 55 milioni di dollari da Stellantis come parte dell’accordo di finanziamento strategico concluso tra le due società, a seguito del completamento di un volo di prova di transizione il mese scorso.

L’investimento si aggiunge ai precedenti di Stellantis di 39 milioni ad inizio anno e di 110 milioni nel 2023

Quest’ultimo investimento si basa sulla serie di acquisti sul mercato aperto di Stellantis di 8,3 milioni di azioni di Archer nel marzo di quest’anno, precedentemente annunciati. Nel 2023, Stellantis ha investito 110 milioni di dollari in Archer attraverso una combinazione di acquisti di quote di mercato aperto e investimenti nell’ambito dell’accordo di finanziamento aziendale strategico.

Archer resta sulla buona strada per completare la costruzione del suo impianto di produzione ad alto volume in Georgia, negli Stati Uniti, entro la fine dell’anno. Questa prima fase di costruzione consiste in una struttura di circa 32.500 m² su un sito di circa 40 ettari progettato per supportare la produzione annua di 650 velivoli, che lo renderebbe uno dei più grandi siti produttivi in ​​volume nell’industria aeronautica. L’obiettivo di Archer con questa struttura rimane quello di creare una fabbrica in grado di supportare la crescita commerciale pianificata sfruttando l’esperienza di Stellantis come subappaltatore.

“Poche cose rivaleggiano con l’emozione di vedere un sogno prendere il volo. Mi congratulo con l’innovazione, la competenza e il duro lavoro dei team di ingegneria e produzione di Stellantis e Archer”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Con questo ulteriore investimento in Archer, rimaniamo sulla strada verso un futuro in cui la libertà di mobilità si estende oltre le strade di oggi. »

“L’impegno di Stellantis nei confronti di Archer rimane impareggiabile, dalla lungimiranza nel fornire le competenze e il capitale necessari per accelerare gli obiettivi aziendali di Archer, alla visione strategica e al sostegno incrollabile del CEO di Stellantis, Carlos Tavares“, ha affermato Adam Goldstein, CEO di Archer. “Insieme, stiamo lavorando per ridefinire il trasporto urbano, aprendo nuovi orizzonti ai cittadini di tutto il mondo fornendo un accesso più efficiente a persone, luoghi ed eventi nelle regioni in cui vivono. »

Stellantis è un partner strategico di Archer dal 2020 attraverso varie iniziative di collaborazione e come investitore dal 2021. Durante questo periodo, Archer ha sfruttato la profonda esperienza di Stellantis nella produzione, nell’approvvigionamento della catena di fornitura e nella progettazione come parte degli sforzi di Archer per progettare, sviluppare e commercializzare i suoi aerei eVTOL.

L’obiettivo di Archer è trasformare i viaggi urbani, sostituendo i viaggi in auto di 60-90 minuti con voli in aerotaxi elettrico di 10-20 minuti che siano sicuri, sostenibili, silenziosi e competitivi con il trasporto terrestre. Archer’s Midnight è un aereo pilotato da quattro passeggeri progettato per eseguire voli consecutivi rapidi con tempi di ricarica minimi tra un volo e l’altro.