Stellantis: crescono le vendite in Italia a giugno 2024

Stellantis ha registrato una crescita importante nelle vendite di auto nel nostro paese nel mese di giugno del 2024. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha ottenuto una crescita dell’11,4 per cento nel nostro paese con oltre 48 mila auto consegnate ai clienti. Questo almeno secondo quanto rivelato dai dati ufficiali comunicati dal Ministero dei Trasporti.

Crescono le vendite del gruppo Stellantis in Italia nel mese di giugno del 2024

Rispetto allo scorso anno la crescita è stata dell’11,4 per cento. Infatti a giugno 2023 le vendite di Stellantis erano state di poco superiori alle 43 mila unità. Grazie a questo risultato la quota di mercato dell’azienda nata dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler in Italia è salita al 30,04 per cento. La Fiat Panda mantiene la sua posizione di vettura più venduta con 10.472 unità. Al secondo e terzo posto della classifica generale si trovano la Citroen C3 e la Lancia Ypsilon, seguite dalla Jeep Avenger e dalla Fiat 500.

A giugno 2024, Alfa Romeo ha registrato 1.358 immatricolazioni, con un calo del 55 per cento rispetto all’anno precedente e una quota di mercato dello 0,85 per cento. Jeep ha venduto 6.451 unità, segnando un aumento del 3,95 per cento e raggiungendo una quota del 4 per cento. Fiat ha immatricolato 16.918 vetture, con una crescita del 29,99 per cento e una quota di mercato del 10,57 per cento. Lancia ha totalizzato 4.149 unità, in calo del 7,9 per cento e con una quota del 2,59 per cento. Infine, Maserati ha venduto 213 vetture, con una diminuzione del 55,16 per cento e una quota di mercato dello 0,13 per cento.

Tutte in crescita invece le vendite in Italia degli ex brand del gruppo PSA ad eccezione di Peugeot che ha registrato un calo del 8,98 per cento. Se invece andiamo a guardare i primi 6 mesi dell’anno allora notiamo che Nel periodo gennaio-giugno, Alfa Romeo ha registrato 12.178 immatricolazioni, segnando un calo del 16,66 per cento. Jeep ha venduto 38.891 unità, con una diminuzione del 2,65 per cento. Fiat ha immatricolato 95.602 vetture, in aumento del 2 per cento, mentre Lancia ha raggiunto 24.025 unità, con una crescita del 2,77 per cento.