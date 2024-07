Alfa Romeo Giulia Veloce 2026: sarà così la versione con motore da 800 cavalli?

Nuova Alfa Romeo Giulia Veloce 2026 è una delle versioni più attese di quelle che faranno parte della gamma della seconda generazione della berlina del Biscione. Di questa auto sappiamo che dovrebbe essere la versione intermedia tra la base e la Quadrifoglio con circa 1000 cavalli di potenza. Si vocifera che questa auto possa avere tra i 700 e gli 800 cavalli di potenza. A proposito di questa auto, diciamo subito che la vettura si dovrebbe caratterizzare per uno stile ancora più sportivo del modello attuale quasi da berlina coupè con una coda tronca. Questo ovviamente non vale solo per la Veloce ma per l’intera futura gamma di Giulia che sarà prodotta insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio presso lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia.

Ecco quale potrebbe essere il look della futura Alfa Romeo Giulia Veloce 2026

A proposito della futura Alfa Romeo Giulia Veloce 2026 oggi vi segnaliamo un video render del creatore digitale e designer Tommaso D’Amico che nei giorni scorsi ha fornito la sua personale interpretazione di come potrebbe essere questa vettura quando finalmente sarà svelata nella primavera del 2026. Nel video l’architetto ha proposto un concept che esalta le caratteristiche sportive della nuova Alfa Romeo Giulia, auto per utenti che avranno emozioni fantastiche nell’ammirare un oggetto leggendario dall’aspetto indubbiamente rinnovato, che a stile e personalità aggiunge potenza e grinta indescrivibili.

La nuova Alfa Romeo Giulia Veloce 2026 del render è aggiornata in ogni particolare con materiali e tecnologia d’avanguardia, sia per selleria e rivestimenti in pelle che per meccanica e carrozzeria. All’interno, la plancia strumenti è corredata di una vasta serie di optional di ultima generazione.

Alfa Romeo Giulia Veloce 2026 potrebbe essere una delle versioni più apprezzate e vendute della futura generazione della berlina che con uno stile a coda tronca a dir poco accattivante potrebbe conquistare il cuore di molti appassionati in tutto il mondo. L’auto infatti è pensata per fare bene nei principali mercati premium del mondo compresi Cina e Stati Uniti.