Ecco tutto quello che accaddrà in Alfa Romeo nei prossimi anni

Alfa Romeo nei prossimi anni avrà un posto speciale nei piani di crescita di Stellantis che vuole trasformare la casa automobilistica del Biscione nel suo brand premium globale. Questo avverrà con il lancio di numerosi modelli che arriveranno uno ogni anno e che quest’anno hanno avuto come gustoso antipasto il debutto lo scorso 10 aprile a Milano di Alfa Romeo Junior, SUV compatto che ha riportato la casa automobilistica milanese nel segmento B del mercato dove mancava da anni e cioè esattamente dall’uscita di scena della MiTo nel 2018.

Stellantis ha grandi piani per Alfa Romeo: ecco tutte le auto che vedremo nel corso dei prossimi anni

Si comincerà l’anno prossimo quando nella seconda metà farà il suo debutto la nuova Alfa Romeo Stelvio. La seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione sarà un modello fondamentale per la crescita a livello globale del marchio milanese. Il modello subirà un bel cambiamento rispetto alla prima generazione con un design ancora più sportivo e aerodinamico quasi da SUV coupè. La nuova Stelvio nascerà su piattaforma STLA Large e sarà la prima auto di Stellantis in Europa ad utilizzare la nuova piattaforma che negli Stati Uniti ha già trovato applicazione in un auto importante come la Dodge Charger Daytona, prima muscle car elettrica nella storia del brand americano.

Le sue dimensioni dovrebbero più o meno rimanere le stesse del modello attuale e chi ha già avuto la possibilità di vedere questa vettura dice che sicuramente stupirà per il suo look e non poco. L’auto è stata pensata per avere uno stile più globale per piacere non solo in Europa ma anche in altri mercati importanti come quello cinese e soprattutto quello americano. Ancora una volta la sua casa sarà lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia e dunque possiamo senz’altro dire che questa auto sarà uno dei massimi esponenti del made in Italy nel settore automobilistico.

A seguire nella primavera del 2026 come confermato di recente dal CEO Imparato toccherà alla nuova Alfa Romeo Giulia. Questa sarà la grande novità del Biscione per il 2026. Anche questa auto sarà realizzata su piattaforma STLA Large e sarà prodotta a Cassino sulla stessa linea della nuova Stelvio. La vettura si preannuncia una novità molto interessante per lo storico marchio milanese. Anche questa auto è stata pensata per fare bene in tutto il mondo con un look che dovrebbe essere particolarmente gradito anche dall’altra parte dell’oceano. Questa auto dovrebbe spiccare per le sue doti aerodinamiche e per le sue prestazioni fuori dal comune.

Si dice che la versione entry level avrà un motore da 350 cavalli mentre la versione top di gamma rigorosamente elettrica offrirà fino a mille cavalli di potenza, autonomia di 800 km e ricarica veloce dal 20 all’80 per cento in circa 18 minuti. Per quanto riguarda il suo stile si tratterà di una berlina coupé da due volumi e mezzo con la coda tronca e non di una classica sedan come invece è l’attuale generazione. Anche in questo caso si dovrebbe trattare di un modello che stupirà e chi lo ha già visto ne ha parlato molto bene.

Queste al momento sono le certezze per la casa automobilistica del Biscione. Entro la fine del 2024 dovremmo finalmente conoscere quelli che saranno i piani per gli anni a venire. In particolare per quanto riguarda il modello che arriverà nel 2027. Al momento si tratta di una gara a due tra un nuovo E-SUV e una erede di Giulietta. Il primo sarebbe il quarto modello di questo tipo a far parte della gamma del Biscione dopo Junior, Tonale e Stelvio. Questa vettura riporterebbe in questo segmento Alfa Romeo dopo molti anni. Questa auto sarebbe pensata soprattutto per fare bene negli USA e non a caso si pensa che alla fine la sua produzione possa avvenire in uno degli stabilimenti di Stellantis a Detroit insieme alla nuova Jeep Grand Cherokee.

Al suo stile il biscione lavora già da alcuni anni e se questa auto si farà potrebbe stupire e non poco per il suo stile. Nonostante dimensioni imponenti, si parla di quasi 5 metri, avrà un look molto sportivo e aerodinamico come del resto tutte le future auto della casa milanese. Il suo debutto potrebbe essere dunque l’arma vincente del Biscione per conquistare in maniera definitiva il mercato premium americano e di conseguenza anche quello globale. Imparato ha detto chiaramente che se Alfa punta davvero ad essere un brand premium globale ritornare nel segmento E rappresenta una priorità.

Come dicevamo poc’anzi ci sarebbe anche la possibilità che il quinto modello della gamma di Alfa Romeo ad arrivare nella gamma del Biscione nel 2027 possa essere una berlina compatta. Al momento tra le due ipotesi a nostro avviso è quella più remota anche se non escludiamo che se le cose andranno bene alla fine possano anche arrivare entrambe anche se magari in anni diversi. Questa auto avrà uno stile molto sportivo tanto che si parla anche in questo caso di una berlina coupè a coda tronca. Non a caso il nome potrebbe essere anche diverso da Giulietta dato che lo stile sarà abbastanza diverso. Si parla in particolare di nuova Alfetta o nuova Brera.

Per quanto riguarda i modelli che vanno dal 2028 al 2030 per il momento è tutto ancora molto nebuloso. Si parla di una seconda auto di segmento E una berlina coupè lunga 5 metri, di una nuova Duetto come seconda auto in edizione limitata del programma bottega e si parla anche di una seconda generazione di Tonale, questa volta solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Poi ovviamente potrebbero anche esserci delle sorprese e cioè dei modelli di cui fino ad ora non si è mai parlato ma che potrebbero arrivare lo stesso verso la fine del decennio. Molto dipenderà da come si evolverà il mercato auto, dalla situazione geopolitica che nel frattempo si sarà venuta a creare e anche da come saranno andate le cose per Alfa Romeo con le sue nuove auto a partire da Junior e proseguendo con Stelvio e Giulia.