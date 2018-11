Maserati sceglie Lanzarote per il suo evento Sail and Drive

In occasione della classica RORC Transatlantic, che partirà il 24 novembre alle 12 da Marina Lanzarote, Maserati, partecipando a questo evento con un trimarano spettacolare, ha scelto il porto turistico per il suo evento “Maserati Drive & Sail Experiencie.” In questo evento, un gruppo selezionato di ospiti ha potuto vivere due esperienze uniche: il piacere di guidare uno dei modelli della gamma del Tridente e l’incredibile sensazione di navigare “volando” nel trimarano “Maserati Multi70” del leggendario skipper italiano Giovanni Soldini.

Al porto di Lanzarote Maserati Drive & Sail Experiencie

Il modello che è stato presente per le prove di guida è stato il SUV Maserati Levante e in particolare si è trattato di un Levante GranSport da 430 CV. Gli ospiti sono stati invitati ad effettuare alcuni test di guida del uv con la consulenza di un pilota del marchio italiano per ottenere il massimo rendimento delle qualità dinamiche e delle straordinarie caratteristiche dei modelli della Casa del Tridente. Il tutto condito con il buon lavoro del ristorante Lilium, responsabile di mettere il sapore di questa esperienza.

Dieci saranno le barche che prenderanno il via in quella che viene definita come la regata per eccellenza, almeno per quello che riguarda l’Atlantico. José Juan Calero, da Marina Calero ha dichiarato: “Siamo lieti e molto entusiasti di questa 5 ° edizione della RORC TR. Siamo molto soddisfatti perché, in via definitiva, la RAN Transatlantic Race si è affermata come la regata di riferimento in tutto il mondo per attraversare l’Atlantico nella regata con equipaggio. “