Fiat celebra 400.000 Cronos prodotte in Argentina

Presentata nel 2018, la Fiat Cronos aggiunge un nuovo traguardo, raggiungendo il numero di esemplari di 400 mila. Il modello più venduto in Argentina negli ultimi 3 anni è l’auto prodotta a livello nazionale con la maggiore integrazione di parti locali (48 per cento) e un punto di riferimento che continua a guidare le auto più vendute nel 2024 con il 9,1 per cento del mercato totale.

In Argentina storico risultato per Fiat Cronos prodotta in 400 mila esemplari

Stellantis, il più grande gruppo automobilistico argentino, ha prodotto la 400.000esima Fiat Cronos nel suo stabilimento di Ferreyra, nella provincia di Córdoba. Fin dal suo lancio, la berlina di Fiat è diventata un’icona dell’industria automobilistica nazionale, superando record di produzione e vendita nel mercato nazionale.

Un’unità Fiat Cronos grigio argento è diventata il modello numero 400 mila, un traguardo che solo una manciata di veicoli storici hanno superato nella storia argentina. Sono già 400 mila unità in 6 anni. Fin dal suo lancio, la Fiat Cronos si è aggiudicata il titolo di veicolo con la maggiore integrazione di componenti nazionali, tanto che quasi una parte su due del modello è prodotta da piccole e medie imprese con sede in Argentina.

La Fiat Crono è divenuta il punto di riferimento e l’unico promotore del segmento con una quota prossima al 10 per cento del mercato totale. Praticamente 1 auto su 10 venduta in Argentina è una Fiat Cronos. Nel febbraio 2022, la berlina di Fiat ha ottenuto una quota record del 15,2 per cento del mercato totale, il miglior punteggio per un modello Fiat dal 1993 e rappresenta una performance storica che ha trasformato il modello in un pilastro fondamentale per la leadership del Gruppo Stellantis in Argentina. Insomma ancora un’ottima notizia dal Sud America per la principale casa automobilistica italiana che sicuramente, quanto meno in quel continente, sta vivendo un anno da ricordare.