Fiat Tipo: torna la versione 4 porte con motore motore turbodiesel 1.6 Multijet, prezzo straordinario

Fiat Tipo nel 2025 dovrebbe uscire di produzione ma nel frattempo arriva una bella notizia per tutti gli appassionati che apprezzano questa auto. E’ infatti tornata nei listini la versione a 4 porte della sedan con motore diesel 1.6 Multijet da 130 CV. Tra l’altro questo ritorno porta con se un’altra bella notizia e cioè che questa variante della famosa vettura di Fiat viene offerta ad un prezzo davvero straordinario.

Nella gamma di Fiat Tipo ritorna la versione con motore diesel 1.6 Multijet da 130 CV

Fiat Tipo 4 porte con motore turbodiesel 1.6 Multijet oè offerta ad un prezzo di 17.950 euro. Nella dotazione di serie troviamo il climatizzatore manuale, il cruise control, i sensori di parcheggio e la telecamera posteriore. Anche se il sistema multimediale dispone di uno schermo di soli 5 pollici, in termini di sicurezza sono presenti l’Intelligent Speed Assist, che consiglia al conducente di impostare il limite di velocità, e il Lane Departure Warning Plus, che interviene per correggere la traiettoria in caso di deviazione involontaria dalla corsia.

Segnaliamo inoltre che per chi cerca un allestimento più ricco la Fiat Tipo con motore turbodiesel da 130 cavalli è offerta anche nell’allestimento City. Questo cosa 19.800 euro ma garantisce in più di quanto previsto dalla versione di 17.950 euro alcunecose interessanti in più come ad esempio il sistema di infotainment Uconnect con display di 7 pollici, oppure ancora il climatizzatore automatico e il sedile posteriore sdoppiato 60-40.

Per acquistare la nuova Fiat Tipo con motore turbodiesel da 130 cavalli è possibile anche usufruire del finanziamento che prevede l’acquisto pagando rate da 172 euro al mese e un anticipo di 5.385 euro. Ricordiamo infine che quando questa auto uscirà di produzione il suo posto nella gamma di Fiat sarà occupato dalla nuova Fiat Multipla il cui debutto è previsto entro la fine del prossimo anno.