Alfa Romeo: in Spagna Indas sceglie i Suv del Biscione per rinnovare la sua flotta

Riconosciuta dal 1910 per l’eleganza e il carattere dinamico delle sue coupé, auto sportive e berline, Alfa Romeo ha saputo portare nell’universo dei SUV il suo DNA forgiato nelle competizioni. Sia Stelvio che la Tonale sanno coniugare la versatilità, lo spirito avventuroso e l’abitabilità che caratterizzano questi veicoli con le prestazioni sportive attese dai modelli Biscione.

Indas ha scelto di rinnovare la propria flotta con 101 Alfa Romeo Tonale e 5 Alfa Romeo Stelvio

Con una rete di vendita composta da venditori che percorrono chilometri e chilometri quotidianamente per portare i propri prodotti in farmacie, negozi, centri sanitari, asili nido o case di cura, Indas ha la necessità di poter contare su vetture robuste ed affidabili, capaci di coprire lunghe distanze al massimo livello. . di comfort e che diano un’immagine di solidità e prestigio attraverso un marchio premium consolidato e un gruppo automobilistico aperto al futuro.

La gamma dei SUV Alfa Romeo copre ampiamente queste esigenze e si è guadagnata la fiducia dell’azienda farmaceutica, che ha deciso di rinnovare la propria flotta con 106 veicoli del marchio: 5 Stelvio e 101 Tonale, 86 dei quali corrispondenti alla Versione Sprint e altri 15 nell’arrivo Veloce. Si tratta di uno dei più grandi contratti di queste caratteristiche chiusi dall’azienda del “Biscione” e da Stellantis in Spagna negli ultimi anni, e tutto attraverso la società di Renting del Gruppo Stellantis: Leasys.

Secondo Olivier Quilichini, direttore dello Stellantis Premium Cluster per Spagna e Portogallo, “questo accordo rappresenta una pietra miliare nella nuova era dell’Alfa Romeo. Un’azienda importante come Indas confida nelle prestazioni e nell’affidabilità dei nostri SUV di ultima generazione, Tonale e Stelvio, per rinnovare la propria flotta. Ogni anno, i team commerciali INDAS percorrono migliaia di chilometri per promuovere e vendere i propri prodotti agli operatori sanitari. “Saranno i migliori ambasciatori dell’eleganza, del design e del DNA sportivo del marchio e dei suoi modelli”.

Per Pedro Gutiérrez, direttore del Facility Management di Indas, “la sicurezza al volante e il comfort sono due aspetti fondamentali. Raggiungeremo questi aspetti con l’acquisizione delle nuove Alfa Romeo Tonale e Stelvio. Il nostro obiettivo è combinare tecnologia avanzata, sistemi di sicurezza automatici e comfort eccezionale per portare l’esperienza di guida del nostro team a un nuovo livello”.

INDAS Laboratories fa parte di Attindas Hygiene Partners, azienda leader a livello mondiale nelle soluzioni igieniche assorbenti, esperta nel comprendere e affrontare i reali bisogni delle persone. Offrendo soluzioni per l’incontinenza degli adulti e pannolini per bambini, tra gli altri prodotti, lavoriamo per rendere la dignità e l’indipendenza più facili e più accessibili per tutti.

La sua forza lavoro supera le 600 persone che producono e vendono prodotti in più di 25 paesi situati in Europa, America Latina e Medio Oriente. La sua sede si trova a Pozuelo de Alarcón, Madrid. Lo stabilimento di Novés, situato a Toledo, in Spagna, è uno degli stabilimenti più grandi e tecnologicamente avanzati per la produzione di prodotti assorbenti in Europa.

Alfa Romeo Stelvio propone un inconfondibile design italiano, portando nell’universo dei SUV lo stile e il carattere sportivo che definiscono Alfa Romeo. Fa la differenza con dettagli che incorporano uno spirito prettamente sportivo, come i cerchi in lega da 20” con pinze freno colorate o la calandra triangolare, il famoso “trilobo” che contraddistingue le vetture del marchio in gran parte della loro storia.

Questo SUV si affida, come tradizionalmente fanno le auto più sportive, alla propulsione posteriore nelle sue versioni a due ruote motrici, che garantisce un livello più elevato di spinta e potenza in accelerazione, una guida agile e un angolo di sterzata che gli permette di affrontare garanzie per la maggior parte percorsi tortuosi.

La nuova visione del SUV incarnata dall’Alfa Romeo Tonale, il C-SUV del marchio, si distingue per il suo design spettacolare. Il suo stile rappresenta la perfetta sintesi tra la prestigiosa storia del marchio e lo sviluppo di una nuova estetica e nuovi canoni. I suoi innovativi gruppi ottici “3+3” al top della gamma e i suoi fanali posteriori senza curve creano una firma luminosa inconfondibile.

I suoi interni portano il sigillo della storia dell’Alfa Romeo nel mondo delle competizioni e delle auto sportive. Il design è orientato al conducente, offrendo inoltre il massimo comfort a tutti i suoi occupanti. I suoi due schermi TFT da 22,5 pollici sono un omaggio al leggendario design “Cannochiale”, che affonda le sue radici nei veicoli più sportivi del marchio.

Nella sezione guida, gli ingegneri Alfa Romeo hanno lavorato a lungo per offrire le sensazioni sportive che caratterizzano il marchio in un SUV compatto come il Tonale. Sterzo preciso, reazioni agili e un sorprendente raggio di sterzata di 13,6:1 sono le caratteristiche distintive di un’auto dal DNA dinamico.