Fiat Multipla 2025: ecco quanti cavalli e quanta autonomia

Fiat Multipla 2025 sarà la prossima novità di Fiat dopo la Grande Panda. Di questa auto continuano a moltiplicarsi sul web render e indiscrezioni. Sappiamo già che sarà lunga 4,4 metri, avrà un design simile alla grande Panda ma con dimensioni maggiori e dimensioni e impostazioni che ricorderanno quele della recente Citroen C3 Aircross. Si dice anche che avrà un passo di 2,67 metri.

Ecco quanti cavalli avranno le varie versioni di Fiat Multipla 2025 e quanta autonomia l’EV

Fiat Multipla 2025 avrà versioni a 5 e 7 posti e sarà un’auto spaziosa e capiente. Sarà prodotta in Marocco presso il sito produttivo Stellantis di Kenitra. Oggi a proposito di questa auto che debutterà nella seconda metà del prossimo anno vogliamo soffermarci su cavalli e autonomia. Diciamo subito che l’auto arriverà sul mercato sia in versione termica che elettrica al 100 per cento. Quest’ultima dovrebeb avere un’autonomia intorno ai 400 km grazie ad una batteria LFP.

Per quanto riguarda la potenza di Fiat Multipla 2025, le versioni ibride dovrebbero avere 100 e 136 cavalli. Quanto alla versione elettrica si parla anche qui di 136 cavalli. Ovviamente non sono ancora notizie certe ma sono comunque molto probabili. Anche per questa auto ci si chiede se arriverà una versione Abarth. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato un render di una presunta Grande Panda Abarth. La verità è che al momento non si sa. A nostro avviso è più no che si. Sono altri i modelli Fiat che sembrano più idoneo a ricevere il trattamento tipico delle auto della casa automobilistica dello scorpione.

Ancora nessuna notizia invece sul prezzo. Come per la Grande Panda anche il suo sarà molto competitivo . Si parla di non più di 25 mila euro per l’elettrica e meno di 20 mila per l’ibrida. Nelle prossime settimane è probabile arrivino nuove dritte sulle caratteristiche e sulle specifiche di questa auto.