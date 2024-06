Nuova Fiat Toro: arriverà nel 2028 con la stessa piattaforma di Jeep Compass

Fiat Toro continuerà a fare parte della gamma della principale casa automobilistica italiana in Sud America e avrà una nuova generazione. L’informazione può sembrare scontata, ma finora sono stati confermati diversi progetti, mentre sul pick-up non c’erano informazioni. Qualcuno temeva per la sorte di questo modello anche in seguito all’annuncio di una nuova generazione di Fiat Strada, che sarà un prodotto globalizzato, con il diritto di essere prodotto e venduto in Europa. A quanto pare, Stellantis ha esaminato tutto ciò che ha successo in Brasile e cercherà di applicarlo in tutto il mondo. Ma alla fine pare proprio che una nuova Fiat Toro si farà.

Dal Brasile dicono che la nuova Fiat Toro si farà e debutterà nel corso del 2028

Questo almeno secondo le indiscrezioni che arrivano dal Brasile. Si dice che questa vettura con la sua futura generazione avrà sicuramente versioni ibride, perché questo è quasi un obbligo per raggiungere i parametri di emissioni previsti nelle prossime fasi di Proconve. Tuttavia, dato che questa vettura userà la piattaforma STLA Medium potrà andare oltre. Secondo Stellantis, la piattaforma, già utilizzata dalla nuova Peugeot 3008, supporta motori elettrici con potenze comprese tra 220 CV e 390 CV, oltre a batterie da 98 kWh. Si prevede che la nuova Jeep Compass avrà una versione elettrica con un’autonomia compresa tra 500 e 700 km. Dunque non si esclude che lo stesso possa accadere anche con il pickup medio di Fiat.

L’arrivo sul mercato della nuova Fiat Toro è previsto tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Si vocifera anche del possibile arrivo di un SUV derivato dal Toro. Secondo Marlos Ney Vidal, dal sito di Autos Segredos, verrà lanciato prima del pickup per rivelare il look dei due. Al momento però in tal senso non vi sono certezze. Dunque si spera di saperne qualcosa di più nei prossimi mesi. Vedremo se arriveranno notizie più precise in merito all’arrivo sul mercato della nuova generazione del pickup di Fiat.