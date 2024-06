Dodge estende la partnership con Tony Stewart Racing

Dodge ha annunciato oggi un’estensione della partnership con l’organizzazione Nitro della Tony Stewart Racing (TSR) per continuare a schierare due vetture a combustione nitro (Top Fuel e Funny Car) nella Mission Drag Racing Series della National Hot Rod Association (NHRA).

La partnership del marchio Dodge con TSR, iniziata nel 2022, ha portato a 15 vittorie in eventi nazionali NHRA fino ad oggi, così come al NHRA Mission World Funny Car Championship 2023, conquistato dal pilota Direct Connection Dodge//SRT Hellcat Matt Hagan. Nel 2024, Stewart ha annunciato che avrebbe assunto il posto di guida dell’auto TSR Direct Connection Dodge//SRT Top Fuel al posto di sua moglie, Leah Pruett, che quest’anno si è allontanata dal posto di guida per fondare una famiglia con il proprietario della squadra e marito Stewart.

“Il marchio Dodge è entusiasta di estendere la nostra partnership con un’organizzazione vincente e d’élite come Tony Stewart Racing”, ha affermato Matt McAlear, CEO del marchio Dodge di Stellantis. “Dodge possiede un’eredità storica nelle competizioni NHRA, e l’icona e leggenda delle corse Tony Stewart, il quattro volte campione del mondo NHRA Matt Hagan e la 18 volte vincitrice dell’evento NHRA Leah Pruett sono gli ambasciatori perfetti per rappresentare il nostro marchio e la nostra linea di componenti ad alte prestazioni Direct Connection. Insieme alla nostra Dodge Brotherhood of Muscle, non vedo l’ora di continuare a tifare per Tony, Matt, Leah e l’intera organizzazione TSR.

Hagan e Pruett si sono uniti per 15 vittorie in eventi nazionali NHRA da quando Dodge ha collaborato con TSR nel 2022, con Hagan che ha ottenuto sei vittorie nel suo cammino verso la corona Funny Car del 2023. Pruett si è classificato terzo nella classifica Top Fuel del 2023 due vittorie nel dragster TSR Direct Connection Dodge//SRT

Stewart, l’ex campione delle serie NASCAR, IndyCar e USAC, è un membro della NASCAR Hall of Famer che ha scioccato la comunità degli sport motoristici nel 2023 entrando in una quarta disciplina di corsa, le drag racing, e ora. gareggia a tempo pieno ai massimi livelli nella competizione NHRA Top Fuel Stewart, che si è classificato secondo nella classifica nazionale della classe Top Alcohol Dragster nel 2023, continua ad acquisire esperienza nella sua stagione da rookie al volante della TSR Direct Connection Dodge//SRT. dragster mentre il leggendario pilota cerca la sua prima vittoria in Top Fuel

L’operazione con due auto di Stewart è stata una delle principali operazioni professionali dell’NHRA da quando è entrato nello sport nel 2022 con il marchio Dodge e continua a essere un favorito per tutte le 20 gare nazionali dell’NHRA. tour. L’uomo conosciuto come “Smoke” nel mondo delle corse è stato uno dei concorrenti più popolari della NHRA quest’anno con lunghe file nell’area dei box della TSR per gli autografi e le foto di Stewart.

“Avere un forte supporto OEM è fondamentale in tutte le forme di sport motoristici”, ha affermato Stewart. “Avere Dodge rifirmato con la TSR è grandioso. Siamo tutti entusiasti di dove è stato il programma fino a questo punto e siamo tutti entusiasti di dove sta andando. È stato un grande cambiamento per quanto riguarda i dragster con Leah (Pruett) alla guida in passato, per quanto riguarda le specifiche che abbiamo dovuto cambiare in offseason. È stata più una sfida per i capitecnici, ma Dodge ci ha supportato molto fin dal momento in cui abbiamo avuto la prima discussione sulla creazione di TSR Nitro. Apprezzo molto il loro supporto e non vedo l’ora di vivere un futuro fantastico con loro.