Kimera K39: la supercar debutta il 22 giugno, ecco i primi teaser

È in netta crescita l’attesa che ci separa dal prossimo 22 giugno, data che segnerà il debutto ufficiale della nuova Kimera K39, l’ultima creazione di casa Kimera Automobili che rappresenta il terzo modello di una storia fatta di modelli decisamente iconici e ragionamenti su un passato riportato in auge con tecnologie e materiali del futuro.

Con la Kimera K39 il costruttore cuneese ritorna alle caratterizzazioni tipiche del motorsport puntando su un modello che sarà posto accanto alle già note EVO37 ed EVO38; proprio ad agosto dell’anno scorso Kimera Automobili aveva rilasciato due conti alla rovescia, uno che coinvolgeva la già citata EVO38 (presentata il 22 febbraio al Salone di Ginevra) e uno relativo proprio alla prossima Kimera K39 che sarà presentata fra meno di una settimana.

La nuova Kimera K39 è ancora caratterizzata da un alone di mistero

La Kimera K39, che sarà svelata il prossimo 22 giugno, è ancora avvolta da un piacevole alone di mistero. Il costruttore ha però rilasciato qualche nuovo teaser che permette di anticipare soluzioni e linee esterne adottate per un modello che pare voler rompere gli schemi con una certa facilità. Di certo le soluzioni adottate e il profilo caratteristico ricordano indubbiamente l’iconica Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppo 5 impiegata dal team Martini Racing nel Campionato Del Mondo Sportprototipi, nei gloriosi Anni ’70 e ’80 delle competizioni di durata che hanno fatto la storia. D’altronde questa Kimera K39 introduce caratteristiche specifiche che si rifanno a quelle tipiche delle auto da corsa; il posteriore è dominato infatti da una grande ala a tutta larghezza, le carreggiate sono larghissime e c’è anche una presa d’aria sul tetto per alimentare il propulsore disposto in posizione posteriore centrale.

Il richiamo al passato appare assai notevole, come è nelle intenzioni di Kimera Automobili che da sempre ha il compito di riscoprire e riportare in vita le auto da corsa di ieri per celebrare un’epoca in cui le sportive italiane dominavano le più importanti competizioni motoristiche su scala globale. Ora la nuova sfida nel motorsport di cui la Kimera K39 si renderà protagonista, sarà svelata il prossimo 22 giugno; data nella quale, oltre alla presentazione del modello, sarà svelato “l’ambizioso obiettivo”, come dichiarato dalla stessa Kimera Automobili, per cui la K39 vedrà la luce.

In ogni caso sembra che la nuova K39 non verrà destinata esclusivamente all’impiego sportivo visto che il costruttore sta già studiando la possibilità di convertirla in una pregevole variante stradale, probabilmente limitata a poche unità selezionate. Ciò per accontentare quell’utenza di collezionisti e appassionati che apprezzano da sempre i modelli del costruttore piemontese. Il 22 giugno ne sapremo di più.