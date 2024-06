Aperti i primi 6 showroom Lancia in Belgio e Lussemburgo

Il ritorno di Lancia in Belgio e Lussemburgo è una componente chiave dell’ambizioso piano strategico decennale del marchio, che prevede l’introduzione di tre nuovi modelli, uno ogni due anni. La strategia è chiaramente pianificata in termini di elettrificazione, puntando a riportare il marchio in Europa e a sviluppare una rete di oltre 70 nuove concessionarie in altrettante grandi città.

Lancia è impegnata a realizzare il suo piano strategico decennale, che prevede l’introduzione di tre nuovi modelli

La decisione di dare priorità a questi paesi nel piano strategico decennale di Lancia è stata presa per diverse ragioni convincenti. In primo luogo, l’amore e la passione profondamente radicati della regione per lo stile italiano. In secondo luogo, la regione Belgio e Lussemburgo ha un grande potenziale per le vendite online, che potrebbe dare un contributo significativo alla crescita del marchio. Infine, le dimensioni e l’importanza del mercato premium del segmento B nella regione del Belgio e del Lussemburgo ne fanno un punto di partenza ideale per l’espansione di Lancia in Europa.

“Ieri è stato un altro grande giorno nel nostro piano di Rinascimento: Lancia è tornata in Europa, a partire da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il nostro piano strategico decennale ha un obiettivo molto chiaro: rendere il nostro brand un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel segmento premium europeo. Grazie al supporto della nostra nuova rete di vendita ci impegneremo a mantenere le nostre promesse e a riportare il nostro marchio in tutti e due i mercati” ha affermato Luca Napolitano, Amministratore Delegato di Lancia.

Lancia

“Ieri ha segnato un traguardo significativo per Lancia: l’apertura dei suoi primi sei showroom in Belgio e Lussemburgo. Questa espansione fa parte dell’iniziativa strategica di Lancia volta a stabilire una solida presenza in Belgio e Lussemburgo, l’area del Belux, con una rete destinata a crescere fino a dieci showroom entro la fine del 2024”, ha spiegato Milosz Tomanek, Direttore Premium Brands, Stellantis BeLux.