Alfa Romeo nominata “Marchio più amato” agli Auto Trader New Car Awards 2024

Alfa Romeo è stata nominata il “marchio più amato” della Gran Bretagna all’ottavo Auto Trader New Car Awards 2024. I premi sono stati giudicati da un sondaggio tra 200.000 automobilisti britannici che hanno condiviso i loro pensieri e opinioni acquisiti dall’esperienza nel mondo reale.

Stile, qualità ed esperienza di guida sono stati indicati dagli automobilisti britannici come ragioni del loro amore per Alfa Romeo

Gli elettori hanno giudicato le auto di Alfa Romeo eleganti e di qualità e ne hanno apprezzato particolarmente la sensazione e la dinamica di guida. Agli intervistati è stato chiesto di valutare le loro auto in base a 16 criteri diversi, dall’affidabilità e prestazioni all’aspetto e ai costi di gestione. È stato anche chiesto loro se le consiglierebbero ad altri.

Erin Baker, direttore editoriale di Auto Trader, ha dichiarato: “C’è molto amore per Alfa Romeo con i proprietari colpiti dall’aspetto delle loro auto e dalla sensazione che li fa sentire di avere qualcosa di veramente speciale. Un felice cliente dell’Alfa ha detto che la sua auto “si distingue da un mercato affollato” e che “La qualità degli interni è eccellente, il posto di guida non è secondo a nessuno, il pulsante di avvio sul volante ti dice immediatamente che stai guidando un’Alfa Romeo .”

Il premio arriva mentre la nuova Alfa Romeo Junior apre agli ordini nel Regno Unito. Junior è la prima Alfa Romeo completamente elettrica e conserva tutto lo stile, la sportività e la dinamica di guida che ci si aspetta dal marchio italiano. La Junior è disponibile con tre livelli di allestimento, Elettrica da 156 CV e Speciale con un massimo di 400 km di autonomia (WLTP) e la più sportiva Veloce da 240 CV che offre fino a 340 km di autonomia (WLTP). I prezzi partono da £ 33.895 OTR per la Junior Eelettrica 156 CV.

Jules Tilstone, amministratore delegato di Alfa Romeo UK, ha dichiarato: “Alfa Romeo è un nome che evoca sempre immagini e storie evocative. Essere riconosciuti come il marchio più amato in occasione di questi premi dimostra la gioia che le nostre auto portano a così tante persone: vivere un’Alfa Romeo è diverso da qualsiasi altra vettura. La nuova Junior completamente elettrica continuerà questa tradizione e porterà tutto ciò che i guidatori si aspettano da un’Alfa Romeo: stile, qualità e un’esperienza di guida inconfondibile”.

Gli Auto Trader New Car Awards sono giunti alla loro ottava edizione. Si distinguono in quanto vengono premiati in base alle opinioni di veri proprietari di auto, con oltre 200.000 conducenti del Regno Unito che condividono i loro pensieri, esperienze e opinioni nel mondo reale per determinare i 20 vincitori del premio.