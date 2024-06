Alfa Romeo annuncia importante collaborazione in Svizzera

Luke Penn è noto nella scena automobilistica svizzera e internazionale per i suoi video YouTube di alta qualità, in particolare per i suoi video di guida nelle Alpi svizzere. La sua dedizione ai dettagli e la passione per le auto gli hanno fatto guadagnare una base di fan ampia e fedele. La passione per le auto eccezionali è anche un marchio di fabbrica dell’Alfa Romeo. Il tradizionale marchio italiano è noto per il suo ricco patrimonio e lo spirito sportivo. Con la sua Giulia Quadrifoglio personalizzata, Luke Penn porterà questa passione sulla strada. Con il suo motore V6 da 520 CV e la trazione posteriore, promette prestazioni ed emozioni in ogni viaggio.

Alfa Romeo Svizzera avvia la collaborazione con Luke Penn

All’inizio della sua carriera come creatore di contenuti, Luke ha conosciuto un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Il video è diventato virale ed è stata una delle sue prime uscite di successo. La Giulia Quadrifoglio dimostrò allora cosa significassero passione e sportività e lasciò un ricordo indelebile. Di conseguenza, il veicolo ha un significato speciale per Luke Penn. Yannick Lagger, Brand Director Alfa Romeo presso Astara Svizzera ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di lavorare insieme e auguriamo a Luke Penn tanto piacere di guida e gli garantiamo un anno indimenticabile con tante emozioni, sportività e passione.”

Le versioni 2024 dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio offrono, tra le altre cose, un aumento delle prestazioni da 7 kW (10 CV) a 382 kW (520 CV). La potenza del motore benzina biturbo V6 da 2,9 litri viene trasferita sulla strada ancora più senza perdite grazie al differenziale autobloccante AlfaTM Q2 nell’asse posteriore, ora di serie.Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio beneficia in particolare di una sicurezza di guida e di un’agilità ulteriormente ottimizzate a velocità in curva ancora più elevate. Il differenziale, che funziona in modo puramente meccanico come un’auto da corsa, migliora la trazione del veicolo contrastando efficacemente lo slittamento delle ruote. I nuovi modelli Quadrifoglio hanno anche un assetto ottimizzato del telaio, configurato dagli ingegneri sulla base dei modelli speciali GTA e GTAm in edizione limitata di derivazione sportiva.

I fari principali di entrambi i modelli Quadrifoglio, ora suddivisi in tre elementi, si basano sulla tecnologia full LED Matrix. Un’altra novità è un layout aggiuntivo per lo strumento centrale dietro al volante, ora completamente digitale: si chiama RACE e mostra una grafica ispirata alle corse con un contagiri posizionato centralmente e informazioni specifiche sulle prestazioni. La cornice dello strumento è ancora progettata nel classico design cannocchiale dell’Alfa Romeo storica. Il display stesso è ultramoderno: è costituito da un monitor TFT completamente digitale con una diagonale dello schermo di 12,3 pollici (31,2 centimetri). La grafica può essere adattata individualmente. Ad esempio, è possibile posizionare lateralmente informazioni aggiuntive sulla potenza del motore.

Negli interni dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, l’esclusiva combinazione di pelle nera determina il look. L’equipaggiamento ampliato con elementi in fibra di carbonio con aspetto visivo 3D rispetto ai modelli precedenti valorizza ulteriormente il cruscotto, il tunnel centrale e i pannelli delle porte. Il volante sportivo è rivestito in pelle e presenta inserti in fibra di carbonio. La dotazione di serie di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio prevede anche cerchi in lega da 19 pollici bruniti. L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio monta cerchi in lega da 21 pollici. Oltre al colore standard della carrozzeria Rosso Alfa, per entrambi i modelli sono disponibili le varianti metallizzate Blu Misano, Grigio Vesuvio e Nero Vulcano, nonché le vernici speciali Verde Montreal e Rosso Etna.