Ferrari vuole produrre motori V12 fino a quanto la legge glielo consentirà

Ferrari, a differenza di altre case automobilistiche, non ha fretta di eliminare gradualmente i suoi più grandi motori a combustione interna. La casa automobilistica italiana continuerà a costruire motori V12 fino a quando le normative lo consentiranno. Emanuele Carando, Direttore Product Marketing e Intelligence della Ferrari, ha dichiarato: “Produrremo motori V12 aspirati fino a quando la legge non ce lo permetterà più”.

“Ci auguriamo che in futuro la legge continui a mostrare opportunità, probabilmente lavorando su una nuova benzina più sostenibile”, ha affermato Carando. “Crediamo che sia importante dare qualcosa ai nostri clienti che amano questo motore, sia nel presente che probabilmente in futuro”, ha aggiunto. La nuova ammiraglia GT della Ferrari, giustamente chiamata 12Cilindri, è alimentata dall’ultima versione del suo motore V12 da 6,5 ​​litri. È uno degli ultimi V12 non elettrificati rimasti, anche se Carando ammette che per la gran turismo si pensava all’alimentazione ibrida.

“Un motore aspirato con una combinazione di componenti elettrici, secondo la nostra sensazione, aggiunge peso senza migliorare realmente le prestazioni, soprattutto per questo tipo di vettura”, ha detto. Vale la pena notare che è improbabile che la supercar di punta della Ferrari di nuova generazione , destinata a sostituire LaFerrari, sia alimentata da un motore V12.

Flavio Manzoni, il Chief Design Officer di Ferrari, ha riconosciuto che, dal punto di vista delle prestazioni, un motore V8 turbo supera un V12. Ha inoltre osservato che il motore a dodici cilindri non rappresenta il picco di efficienza nel panorama attuale. Nonostante ciò, Ferrari si impegna a “difendere questo motore” per prolungarne l’esistenza quanto più possibile, data la sua capacità di suscitare emozioni uniche rispetto a motori di dimensioni ridotte.

Nonostante il rinnovato interesse per il motore V12, Ferrari si aspetta una riduzione delle vendite di automobili con propulsori tradizionali a combustione interna nei prossimi anni. Questo trend è previsto in concomitanza con il lancio del loro primo modello completamente elettrico nel 2025. L’azienda si pone come obiettivo che, entro la fine di questo decennio, i veicoli elettrici costituiscano il 40 per cento del totale delle consegne. Si prevede che un ulteriore 40 per cento sarà rappresentato da auto ibride, mentre solo il 20 per cento delle consegne sarà destinato ai modelli con motori a combustione interna esclusivamente (ICE).