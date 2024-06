Ferrari afferma che la sua prima auto sportiva elettrica avrà un suono autentico

È trascorso poco più di un triennio da quando Ferrari ha sorpreso tutti annunciando l’intenzione di introdurre una vettura elettrica. Il debutto della prima sportiva elettrica a zero emissioni è atteso per la fine del 2025 e si preannuncia come un evento di grande risonanza, sia concretamente che metaforicamente. Anche senza il tradizionale motore a combustione, l’auto elettrica di Maranello promette di non passare inosservata, mantenendo un carattere sonoro distintivo.

Il cavallino rampante promette un rombo autentico per la sua futura Ferrari elettrica

Alcune vetture elettriche, come la Hyundai Ioniq 5 N, ricreano artificialmente i suoni dei motori tradizionali e imitano il cambio marcia, ma Ferrari ha in serbo un approccio differente. Secondo quanto riferito da Emanuele Carando, direttore del marketing di prodotto e della marketing intelligence, in un’intervista con la rivista Drive, il suono di una Ferrari rimarrà sempre distintivo e autentico. Anche se non è stato specificato il tipo di sonorità che avrà, si può aspettare che l’auto elettrica mantenga l’essenza di una “vera Ferrari”.

L’unico modo in cui potrebbe trattarsi di un suono “autentico” è se Ferrari si riferisse al rombo del motore elettrico. Qualunque sia la colonna sonora, la prima incursione di Maranello nel segmento dei veicoli elettrici è destinata a “fornire emozioni diverse” rispetto all’attuale raccolta di modelli.

Un’auto elettrica è un grosso problema, quindi è comprensibile che la Ferrari stia zitta per ora. Non è stata ancora annunciata la forma della vettura, ma sappiamo che sarà costruita su una nuova catena di montaggio attualmente in fase di ultimazione a Maranello. La proiezione è che il modello senza nome rappresenterà il 5% delle vendite dell’azienda nel 2026, il primo anno completo di vendite del veicolo elettrico.

L’arrivo di un veicolo elettrico non segnerà il destino del V12, poiché la Ferrari intende mantenere il motore a dodici cilindri in linea fino a quando non verrà bandito. Carando assicura agli appassionati che saranno i ricchi proprietari a decidere se desiderano un motore a benzina pura, un ibrido plug-in o un veicolo elettrico.