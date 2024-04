John Elkann: “La Ferrari elettrica sarà fedele al DNA del cavallino rampante”

In una lettera scritta agli azionisti di Exor John Elkann ha parlato di Stellantis e Ferrari evidenziando l’ottimo momento che le due aziende stanno vivendo con risultati eccezionali conseguiti nel 2023 di cui hanno goduto non solo gli azionisti ma anche gli stessi dipendendi che hanno ricevuto un grosso bonus di produttività.

La Ferrari elettrica sarà fedele al DNA del brand secondo quanto dichiarato da John Elkann

Ma John Elkann che ha anche ricordato Sergio Marchionne, scomparso a luglio del 2018, ha parlato anche della futura Ferrari elettrica ricordando che l’elettrificazione della gamma della casa automobilistica del cavallino rampante prosegue e che la prima auto a zero emissioni sarà lanciata nel corso del 2025. A proposito di questa auto il presidente di Stellantis ha detto che sarà fedele e rispettosa di quello che è il DNA della casa automobilistica di Maranello.

“Ferrari continuerà il suo cammino verso l’elettrificazione, mantenendo la fedeltà alla propria storia.” ha detto precisamente John Elkann che poi ha evidenziato i grandi risultati ottenuti dal cavallino rampante lo scorso anno.

Ricordiamo infatti che il 2023 è stato l’anno in cui la casa di Maranello è riuscita a consegnare il più alto numero di super car ai clienti in tutta la sua storia con i ricavi che sono cresciuti del 17 per cento a 6 miliardi. A proposito della prima Ferrari elettrica ricordiamo anche che il CEO Benedetto Vigna ha detto nei mesi scorsi di averla guidata e ha anche lui assicurato che l’auto farà emozionare i fan del cavallino rampante. Vigna però ha anche detto che la sua azienda continuerà a produrre auto con motore a combustione fino a quando i loro clienti continueranno a chiedere loro quel tipo di super car. Infatti ancora per molti anni la gamma di auto della Ferrari conterà su motori termici, ibridi ed elettrici al 100 per cento.