Peugeot partner automobilistico ufficiale della Paris Fashion Week 2024

Dal 18 al 27 giugno, Peugeot sarà per la prima volta partner automobilistico ufficiale della Paris Fashion Week. Allure by Peugeot incarna questo impegno posizionandosi al centro di un evento che celebra sia i marchi iconici del lusso che i talenti emergenti. Nell’ambito di questa settimana della moda, la casa del leone continua anche la sua collaborazione con il talentuoso designer francese Emeric Tchatchoua, fondatore del marchio di moda d’avanguardia 3.Paradis.

Per la prima volta Peugeot partner automobilistico ufficiale della Paris Fashion Week

Per Peugeot il mondo è migliore con Allure. Una convinzione che pone la creatività umana al centro della strategia del marchio. Un impegno condiviso con la Paris Fashion Week®, organizzata dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode, che da 50 anni mette gli stilisti sotto i riflettori.

Nel 2024, la casa francese è, per la prima volta, Official Automotive Partner della Paris Fashion Week per la Settimana dell’Uomo Moda Primavera/Estate 2025, che si svolgerà dal 18 al 23 giugno, per la Settimana dell’Haute Couture Autunno/Inverno 2024/2025, si svolgerà dal 24 al 27 giugno, così come per la moda donna Primavera/Estate 2025, in programma dal 23 settembre al 1 ottobre.

Nell’ambito di questa partnership, Peugeot propone 30 veicoli, tra cui la 408 Hybrid e Plug-In Hybrid e la nuova E-3008 che servono per trasportare gli ospiti invitati alla Paris Fashion Week offrendo al brand una visibilità unica nel cuore della capitale.

In occasione della Paris Fashion Week 2024, Peugeot continua la sua collaborazione con Emeric Tchatchoua, stilista francese di grande talento e fondatore del marchio di moda 3.Paradis. Questa collaborazione è iniziata nel 2023 quando Emeric Tchatchoua ha disegnato un capo unico ispirato all’Inception Concept. È un capo high-tech che gioca con un’illusione ottica grazie a una stampa lenticolare 3D che cambia colore a seconda dell’angolo di visione.

Emeric Tchatchoua partecipa quest’anno per la prima volta alla Paris Fashion Week e la casa del Leone lo accompagna in questo viaggio stimolante che gli permetterà di realizzare i suoi sogni. Durante la Paris Fashion Week, Peugeot metterà a disposizione due 408 appositamente decorate nei colori 3.Paradis.

Peugeot si identifica con i valori di 3.Paradis, che uniscono l’eccellenza dell’artigianato, la potenza dei messaggi, l’unicità degli stili e la ricchezza delle culture per creare una moda lussuosa, onirica e stimolante. Questa visione ottimistica della moda corrisponde alla visione ottimistica de brand francese per il futuro della mobilità elettrica e all’impegno del Marchio per il mix di culture. 3.PARADIS usa l’arte per mescolare stili diversi come metafora per celebrare la nostra diversità e promuovere una vita collettiva di abbondanza, promuovendo valori come l’emancipazione, l’universalismo e la speranza in tutto il mondo.