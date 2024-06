24 Ore di Le Mans: Il team Peugeot TotalEnergies è pronto per la grande sfida

Dopo che la 24 Ore di Le Mans ha stabilito un nuovo record di presenze con 325.000 spettatori lo scorso anno, anche quest’anno i biglietti sono esauriti, poiché i biglietti per l’evento del 2024 sono andati esauriti in pochi giorni lo scorso novembre. Gli appassionati di corse hanno tutte le ragioni per venire: con 23 prototipi e nove rinomate case automobilistiche in competizione nella classe hypercar, c’è molta emozione ad attenderli al Circuit de la Sarthe, il più lungo (13.626 km) e il più veloce (velocità media di oltre 240 km/h) Circuito nel calendario del FIA World Endurance Championship. Il team PEUGEOT TotalEnergies ha iscritto due hypercar PEUGEOT 9X8 2024 per la 92a gara della 24 Ore di Le Mans.

Peugeot TotalEnergies ha iscritto due hypercar Peugeot 9X8 2024 per la 92a gara della 24 Ore di Le Mans

“Le Mans è saldamente ancorata al DNA del marchio PEUGEOT. I ricordi e le emozioni che proviamo in questo evento epocale abbracciano tutte le generazioni”, ha affermato Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport. “L’entusiasmo che abbiamo provato a Le Mans nel 2023 ha dimostrato quanto i fan siano legati a PEUGEOT.

” Torniamo quest’anno più determinati che mai. La squadra ha lavorato instancabilmente per oltre un anno per poter prendere parte il 15 giugno. La gara di quest’anno sarà storica per dimensioni: “È qualcosa di unico nella storia delle corse e il marchio PEUGEOT è orgoglioso di farne parte. La 24 Ore di Le Mans è un’avventura unica”, aggiunge Jean-Marc Finot.

Il team PEUGEOT TotalEnergies ha presentato due versioni della Peugeot 9X8 per il 2024. L’obiettivo è mostrare l’affidabilità del veicolo e i miglioramenti prestazionali di questa hypercar radicalmente modificata, che ha fatto il suo debutto competitivo alla 6 Ore di Imola all’inizio di aprile dopo soli dieci mesi di sviluppo.

“Siamo molto lieti di essere riusciti a provare questa vettura per la prima volta a Imola”, ha affermato Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di PEUGEOT Sport. “Sviluppare in soli dieci mesi un prototipo di hypercar nuovo al 90% in termini di carrozzeria, aerodinamica e propulsore – con tutti i tempi necessari per la produzione di parti e attrezzature – è un risultato davvero impressionante raggiunto grazie al contributo di tutti”

Al suo debutto competitivo, la Peugeot 9X8 2024 ha conquistato i primi punti costruttori WEC della stagione con il nono posto nella gara di 6 ore di Imola. Tre settimane dopo, la PEUGEOT 9X8 2024 ha ottenuto un altro piazzamento nella top ten alla 6 Ore di Spa-Francorchamps, nonostante la concorrenza molto agguerrita.

“La manovrabilità e l’aumento delle prestazioni durante la gara sono stati esattamente in linea con le nostre aspettative e quanto osservato durante i test invernali”, conferma Olivier Jansonnie. “Tuttavia non c’è dubbio che dobbiamo ancora migliorare. Con una ventina di hypercar in pista, abbiamo visto quanto sia serrata la zona di centro gruppo e come il più piccolo dettaglio possa fare la differenza. A Imola e Spa siamo riusciti a finire davanti alle vetture più veloci grazie ad un’ottima strategia e al duro lavoro di tutti i membri del team. Se si guarda alle prestazioni della vettura, abbiamo ottenuto il massimo, anche se non abbiamo ottenuto il risultato che speravamo.”

“Storicamente parlando, Le Mans è una gara unica,” ha spiegato Olivier Jansonnie. “Riguarda ovviamente la vettura, la sua velocità e affidabilità, ma anche la preparazione della squadra, la strategia di gara, ecc. La nostra preparazione è iniziata nel luglio 2023, dopo aver valutato attentamente la 91esima edizione della gara per scoprire cosa funziona bene e dove possiamo migliorare. e così via. L’anno scorso eravamo a Le Mans per la prima volta dopo molto tempo e quest’anno saremo sicuramente meglio preparati.”

Il tempo è stato molto variabile nel 2023 e il team PEUGEOT TotalEnergies ha sfruttato al massimo le condizioni difficili. La Peugeot 9X8 numero 94 ha condotto la corsa per 34 giri nel cuore della notte ed entrambi i veicoli hanno concluso la gara più grande del mondo.

“Non pensiamo al gol in termini di risultato”, ha sottolineato Olivier Jansonnie. “Ci stiamo concentrando solo sul garantire che la gara si svolga nel modo più fluido possibile e vediamo la massima affidabilità. Dopo la giornata di test avremo un’idea più chiara di dove siamo in termini di prestazione e adatteremo di conseguenza il nostro approccio alla gara.”

La giornata di test si svolgerà domenica 9 giugno. Team e piloti avranno sei ore per (ri)orientarsi sul Circuit des 24 Hours du Mans (13,626 km). Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno si svolgeranno tre sessioni di prove libere e qualifiche, seguite dall’Hyperpole, alla quale si contenderanno le otto migliori Hypercar. La 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans sarà inaugurata ufficialmente da Zinédine Zidane, campione del mondo nel 1998, sabato 15 giugno alle 16.00.

La 24 Ore di Le Mans è un importante festival di sport motoristici che riunisce fan, famiglie e appassionati di corse provenienti da tutte le parti del mondo. La casa del leone spera che questo evento diventi un grande festival sportivo. Peugeot Fanzone offrirà agli appassionati un luogo in cui incontrarsi, assistere alla gara, godersi la festa e ballare al ritmo dei DJ set. È un’opportunità per i fan di riunirsi e condividere un’esperienza piacevole e rilassata.

Linda Jackson, CEO di Peugeot ha dichiarato: “Peugeot partecipa al FIA World Endurance Championship a Le Mans per il secondo anno consecutivo. L’anno scorso, quando siamo tornati a Le Mans per la gara dell’anniversario, una cosa spiccava su tutte: i tifosi Peugeot, i nostri leoni. L’atmosfera e il sostegno che abbiamo ricevuto nella Peugeot Fanzone sono stati incredibili e di questo siamo molto grati. Ci ha anche ricordato che Le Mans significa celebrare la nostra passione per gli sport motoristici e le gare di resistenza e condividerla con i nostri clienti e fan.