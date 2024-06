Fiat 500 Hybrid: motore 1.0 Firefly e cambio manuale per la nuova versione

Ieri sono emersi i primi dettagli sulle specifiche della futura Fiat 500 Hybrid che come sappiamo sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori a partire dal 2026. Il CEO Olivier Francois e Francesco Morosini, Fiat & Abarth Head of Serial Life hanno confermato nelle scorse ore che questa auto disporrà di un motore 1.0 Firefly a tre cilindri. Inoltre la vettura sarà dotata di cambio manuale.

Fiat 500 Hybrid: Francois rivela i primi dettagli del futuro modello

Il futuro motore ibrido di Fiat 500 Hybrid sarà totalmente made in Italy. Infatti sarà costruito presso lo stabilimento di Termoli mentre per quanto riguarda il cambio manuale sarà costruito direttamente a Mirafiori. Dunque il futuro modello disporrà di una potenza totale di 70 cavalli e 95 Nm di coppia massima. La sua velocità massima sarà leggermente inferiore ai 170 km/h mentre l’accelerazione da 0 a 100 km orari avverrà in 14 secondo, un tempo leggermente più lento rispetto a quello della versione attuale, da poco uscita di produzione, che era di 13,8 secondi.

Come vi abbiamo già anticipato la piattaforma di questa auto sarà la stessa della Fiat 500e e cioè la Stla City. Rispetto al modello attuale ovviamente ci sarà un leggero restyling all’esterno del veicolo e anche nell’abitacolo. La versione ibrida dovrebbe beneficiare di tutte le novità che vedremo nel facelift di Fiat 500e che avverrà entro fine anno.

Per quanto riguarda invece i prezzi della nuova Fiat 500 Hybrid si vocifera che saranno leggermente più alti rispetto a quelli della versione attuale che partono da 17.700 euro. Dunque si partirà da circa 18 mila o al massimo 18.500 euro. Queste sono le prime informazioni trapelate sul nuovo modello. Vedremo nei prossimi mesi cos’altro emergerà a proposito di questo atteso veicolo che avrà il compito di risollevare la produzione dello stabilimento di Stellantis a Mirafiori che vive un momento difficile a causa del calo della domanda per la versione elettrica di 500.