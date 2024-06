DS Automobiles collezione Antoine de Saint Exupéry: ecco lo spot televisivo, magico!

DS Automobiles celebra il lancio della collezione Antoine de Saint Exupéry con una campagna pubblicitaria di grande effetto, destinata a prendere forma su diversi canali mediatici, in un ricco ventaglio di formati: da quello digitale a quello cartaceo. Si apre così un nuovo capitolo della serie “Viaggiare è un’arte”. Il principale prodotto di questa strategia di marketing sarà lo spot televisivo, irradiato da domenica 9 giugno sulle reti Mediaset e RAI.

Nei fotogrammi entra in scena la DS 7 Antoine de Saint-Exupéry, che celebra lo scrittore, aviatore e militare francese, noto nel mondo come autore del romanzo “Il Piccolo Principe“. Quest’ultimo, in versione adulta, siede al posto guida dell’auto transalpina, inseguendo la sua stella polare, con un raffinato e poetico Esprit de Voyage. Ne deriva un video di grande coinvolgimento emotivo, dove lo stesso romanziere e aviatore fa la sua comparsa, a bordo di un piccolo aereo.

La campagna pubblicitaria celebra l’immenso contributo da lui dato al fascino poetico e artistico del viaggio, che diventa un invito a sognare e ad esplorare, con occhi curiosi, il mondo che ci circonda. Chi guarda il video viene proiettato in una dimensione onirica, capace di portare dentro le pagine del libro cui si deve la fama dell’autore francese. Ad aggiungere poesia alla trama ci pensano il ritmo e la qualità dei fotogrammi, ma anche il brano “Chiaro di luna” di Debussy, che accompagna il video, girato nel deserto del Marocco.

A un certo punto, chi assiste alle scene della clip, capisce che la stella seguita dal Piccolo Principe non è altro che Antoine de Saint Exupéry stesso. Il suo spirito visionario, celebrato nello spot, è sposato dai modelli della collezione DS Automobiles che si fregiano del suo nome. Non solo dalla DS 7, protagonista del video, ma anche dalle DS 3 e DS 4. L’identità delle auto della raccolta dedicata al celebre poeta-viaggiatore è scandita da dettagli esclusivi e raffinate citazioni, che incarnano il suo spirito libero. Un modo per rendergli omaggio in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla scomparsa.

Ogni modello di questa serie è disponibile in uno speciale colore “Volo di Notte“, che evoca il cielo stellato prima dell’alba, grazie ai delicati riflessi dorati prodotti dai pigmenti sulla vernice grigio-viola con riflessi perlacei che veste la carrozzeria. La plancia in pelle Nappa Marrone Criollo consegna all’abitacolo un’atmosfera calda e avvolgente, grazie anche all’uso di materiali raffinati e alla loro sapiente applicazione, frutto di un’expertise dal fascino unico.

La selleria in pelle di queste vetture DS Automobiles è impreziosita da una nuovissima tecnica di ricamo, che allude alle fugaci scie lasciate dagli aerei nel cielo. Anche questa un citazione di grande qualità, che aggiunge ulteriore magia all’esclusiva cifra stilistica della Collezione Antoine de Saint Exupéry. In coda all’articolo potrete ammirare lo spot, nato nell’agenzia Marcel, sotto la produzione di Movie Magic e con la regia di Martin Krejci.