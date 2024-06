Alfa Romeo Stelvio 2025: aprirà le porte ad una nuova era del Biscione?

Alfa Romeo Stelvio 2025 sarà la prossima grande novità per la gamma dello storico marchio milanese. Il suo debutto avverrà nella seconda metà del 2025 con la commercializzazione che potrebbe iniziare subito dopo. A quel punto l’attuale generazione di Stelvio andrà in pensione.

Sarà un evento davvero importante il debutto di Alfa Romeo Stelvio 2025 il prossimo anno

A proposito di Alfa Romeo Stelvio 2025 chi ha visto il modello in anteprima è rimasto entusiasta del suo stile tanto che più di qualcuno ipotizza che con questo futuro SUV potrebbe iniziare una nuova era per Alfa Romeo che nei prossimi anni intende affermarsi in maniera definitiva come brand premium globale di Stellantis.

Al momento di Alfa Romeo Stelvio 2025 sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotto presso lo stabilimento di Cassino. Le sue misure dovrebbero essere più o meno simili a quelle del modello attuale. Molto probabilmente l’auto sarà solo elettrica anche se non possiamo escludere un piccolo ripensamento da parte della casa automobilistica del Biscione che potrebbe a sorpresa introdurre almeno una versione ibrida qualora la transizione verso le auto elettriche continuerà a rallentare.

Alfa Romeo Stelvio 2025, che qui vi mostriamo in due dei tanti render apparsi sul web negli ultimi mesi ad immaginare il suo aspetto, dovrebbe avere le sembianze di SUV dalle forme molto sportive e aerodinamiche quasi da SUV coupé. Alcuni elmenti di design il veicolo li dovrebbe ereditare del recente Alfa Romeo Junior con il capo del design del Biscione Mesonero-Romanos che ha anticipato lo spostamento al centro della targa e lo scudetto chiuso. Stessa cosa accadrà anche con la nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nella primavera del 2026.

Dunque non resta che attendere e vedere quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello che sicuramente avrà un ruolo molto importante per la crescita di Alfa Romeo a livello globale con l’obiettivo di far bene anche al di fuori dell’Europa cosa che fino ad ora non è riuscita particolarmente bene.