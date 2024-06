Stellantis: a maggio guida il mercato auto in Spagna

Un veicolo su cinque immatricolati in Spagna a maggio fa parte del gruppo Stellantis, rendendo il gruppo leader del mercato automobilistico totale in quel Paese questo mese. L’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares ha chiuso il mese di maggio con 22.737 immatricolazioni dei suoi marchi venduti in Spagna (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot), che rappresentano una quota di mercato del 20,5 per cento. Queste cifre rispondono al successo della sua gamma, che risponde alle diverse esigenze dei clienti, comprendendo tutti i tipi di veicoli: urbani, SUV, berline, fuoristrada, auto sportive, veicoli commerciali.

In Spagna anche a maggio il leader del mercato auto è il gruppo Stellantis

Nell’esigente mercato dei veicoli commerciali, Stellantis è leader anche nel mese di maggio, con 4.497 immatricolazioni e una quota di mercato del 28,6 per cento. Una leadership nello spot pubblicitario che il Gruppo ripete nei primi cinque mesi dell’anno, con 23.166 unità immatricolate e una quota del 33,2 per cento. Questi risultati riflettono la fiducia di aziende e professionisti nei veicoli commerciali Stellantis Pro One, con quattro marchi dell’azienda posizionati nella top 10 della classifica: Peugeot, Citroën, Fiat e Opel.

Inoltre, Stellantis è leader di mercato nei veicoli commerciali 100 per cento elettrici nei primi cinque mesi dell’anno, con una quota del 35,3 per cento e i suoi marchi Citroën e Peugeot sono ai primi posti della classifica in questa categoria. Questi risultati rappresentano un altro passo avanti nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 dell’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe