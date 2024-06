Stellantis: a maggio e nel 2024 è leader del mercato auto in Portogallo

Secondo i dati ACAP, Stellantis ha guidato le vendite di auto in Portogallo nel mese di maggio su tutti i fronti del mercato, con i suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot. In un mercato che ha mostrato una certa stagnazione, il gruppo automobilistico guidato da CEO Carlos Tavares ha chiuso il mese di maggio con un totale di 5.246 veicoli venduti in Portogallo (11 auto in più vendute al giorno rispetto al mese precedente), raggiungendo una quota di mercato leader del 23,2 per cento.

Con 5.246 veicoli venduti a maggio e una quota di mercato del 23,2%, Stellantis guida in Portogallo

In particolare, nell’ultimo mese il Gruppo ha venduto 4.131 Veicoli Passeggeri, generando una quota del 20,8 per cento (+0,7 pp vs aprile) e 1.115 Veicoli Commerciali, per una quota significativa del 40,7 per cento, assicurandosi così la leadership anche in questi due aspetti di mercato. Nei primi cinque mesi dell’anno, i marchi Stellantis totalizzano 29.825 veicoli passeggeri e commerciali leggeri, che si traducono in una quota di mercato del 27,2%, numeri che pongono Stellantis alla testa del mercato portoghese totale (VP+VCL).

Ad oggi Stellantis ha venduto 23.658 Veicoli Passeggeri, per una quota di mercato pari al 24,6 per cento. In termini di VCL, ha registrato 6.167 immatricolazioni e mantiene una leadership senza pari con una quota del 40,7 per cento, con l’offerta dei suoi marchi affermandosi come il principale riferimento in questo mercato. Un altro successo da ricordare, Peugeot è stato il marchio numero 1 nelle vendite nei mercati Passeggeri, Commerciale ed entrambi, sia nel mese di maggio che nell’anno fino ad oggi. A maggio ha registrato 2.250 vetture vendute e una quota del 10 per cento, portando i suoi numeri nell’anno a 12.137 unità e una quota di mercato dell’11,1 per cento.

Nella Top-12 dei marchi più venduti nel Paese fino ad oggi, Stellantis colloca, dopo Peugeot, altri tre marchi: Citroën al 5° posto, Opel al 9° e Fiat all’11°. Stellantis sta accelerando i propri sforzi per fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti, con un’offerta sempre più avanzata e completa per soddisfare le richieste di mobilità dei clienti. Dall’inizio dell’anno e fino ad oggi, Stellantis e i suoi marchi hanno rappresentato il 17,4 per cento delle vendite di auto BEV (100% elettriche a batteria) in Portogallo.

Nel mercato dei Quadricicli si distingue la Citroën AMI. Quest’anno conta 200 unità e una quota di mercato del 33,7 per cento. Stellantis avanza nell’attuazione del piano Dare Forward 2030, che ha tra gli obiettivi quello di diventare il leader indiscusso dell’elettrificazione in Portogallo e nel mondo, raggiungendo il 100% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa e il 50% dei veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa. Vendite di BEV di autovetture e autocarri leggeri negli Stati Uniti entro il 2030.