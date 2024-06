Nuova Fiat 500 Hybrid by Mirafiori: ecco quanto potrebbe costare

Nei giorni scorsi vi abbiamo dato la notizia che Stellantis attraverso il suo numero uno Carlos Tavares ha ufficialmente confermato l’arrivo nel 2026 di una nuova Fiat 500 Hybrid su base dell’attuale 500e che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori in Piemonte. Abbiamo anche ipotizzato quale motore potrebbe utilizzare questa nuova versione di 500 che prende il posto di quella prodotta a Tychy in Polonia la cui produzione è stata interrotta definitivamente nei giorni scorsi.

Ecco quanto potrebbe costare la nuova Fiat 500 Hybrid che sarà costruita presso lo stabilimento di Mirafiori

Oggi vogliamo fare nuove ipotesi a proposito della nuova Fiat 500 Hybrid ed in particolare ci soffermeremo a parlare di quello che potrebbe essere il suo prezzo. Ovviamente al momento notizie ufficiali in proposito non ne abbiamo e passerà tanto prima di averne. Infatti difficilmente prima della presentazione ufficiale nel 2026 di questa auto saranno rivelati i suoi prezzi.

Attualmente, la Fiat 500 Hybrid costa 17.700 euro. Tuttavia, con l’arrivo della nuova versione, come del resto accade sempre in questi casi, ci aspettiamo un aumento. Questo potrebbe andare tra le mille e le due mila euro ma comunque dovrebbe sempre essere inferiore ai 20.000 euro. Ovviamente stiamo parlando della versione base del celebre modello di Fiat. Se queste previsioni saranno confermate, la nuova Fiat 500 Hybrid sarà una delle auto più economiche sul mercato nel suo segmento.

Al momento non conosciamo nessun dettaglio di questa auto ma siamo sicuri che con il passare dei mesi le prime informazioni importanti su questa auto possano trapelare. Vedremo dunque che novità ci saranno a proposito di questa auto che come vi dicevamo in un nostro precedente articolo potrebbe disporre del motore FireFly 1.0 da 70 cavalli del modello attuale, oppure il PureTech da 1,2 litri o il 1.2 turbo benzina di nuova produzione.