Maserati in crisi: l’Emilia-Romagna chiede incontro urgente al governo

L’Assessorato regionale allo Sviluppo economico e Lavoro dell’Emilia Romagna ha chiesto un incontro urgente al governo nazionale per discutere della crisi che stanno vivendo gli stabilimenti Maserati di Modena e VM Spa di Cento.

L’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e Lavoro ha inviato oggi una richiesta per attivare un Tavolo regionale a Roma riguardante il Gruppo Stellantis. Questa richiesta è stata indirizzata al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Questo suggerisce un interesse regionale nell’affrontare questioni legate al Gruppo Stellantis e riflette il desiderio di coinvolgere il governo nazionale in tali discussioni.

La richiesta relativa agli stabilimenti del gruppo in Emilia Romagna fa parte di un’iniziativa più ampia in corso presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che mira ad analizzare e valutare le prospettive degli stabilimenti Stellantis in Italia allo scopo di riportare la produzione di auto nel nostro paese al di sopra del milione di unità annue. Questo suggerisce un’impegno a livello governativo per valutare la situazione e le opportunità per gli stabilimenti automobilistici nell’ambito del Gruppo Stellantis, specialmente nell’Emilia-Romagna. Potrebbe essere un passo significativo verso la collaborazione tra il governo e l’industria automobilistica per sostenere la crescita economica e l’occupazione nel settore.

Lo stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti, a Modena

La regione ha emesso ieri un comunicato in cui manifesta grande preoccupazione per il futuro delo stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti a Modena. I continui stop alla produzione e il taglio di personale dovuto al calo della domanda per le auto prodotte nella fabbrica sta suscitando perplessità e timori per il futuro di questo storico sito produttivo. Vedremo dunque se le richieste dell’Emilia Romagna saranno ascoltate e se presto ci sarà questo importante incontro con il governo, i sindacati e i rappresentanti del gruppo Stellantis.