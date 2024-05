Urso: “Vicino l’accordo con Stellantis, finalmente abbiamo invertito la rotta”

Il ministro Adolfo Urso ha annunciato che entro un mese il governo italiano e Stellantis potrebbero finalmente raggiungere un accordo sul futuro della multinazionale dell’auto in Italia. Dopo i tavoli ministeriali su Pomigliano e Cassino del 28 maggio al Mimit, Urso ha espresso ottimismo riguardo alla chiusura di un accordo di sviluppo per Stellantis, aperto a dicembre. Secondo il ministro, si potrebbe giungere a una conclusione e alla firma dell’intesa entro giugno.

Il ministro ha ribadito che c’è stato un cambiamento di atmosfera con Stellantis e che la rotta è stata invertita. Ha sottolineato l’importanza di esercitare pressioni sull’azienda, sia per correggere informazioni errate su prodotti esteri, sia per promuovere le ambizioni produttive italiane. Secondo Urso, ora governo e Stellantis possono procedere insieme sulla strada giusta. Riguardo all’impegno di concludere l’accordo a Palazzo Chigi, il ministro è stato chiaro: “Credo fermamente che il tavolo Stellantis possa concludersi in modo solenne a Palazzo Chigi”.

Il ministro Adolfo Urso ha dichiarato che l’Italia può ora sperare in una rinascita nella produzione di automobili e veicoli, esprimendo fiducia nelle prospettive positive emerse dai tavoli Stellantis su Pomigliano e Cassino. Ha sottolineato l’ottimismo per Pomigliano e Cassino e ancor di più per Mirafiori e Melfi, evidenziando i nuovi modelli presentati. Urso ha espresso la convinzione che l’Italia possa ritrovare il suo ruolo di Paese produttore di eccellenze nel settore automobilistico, vedendo una luce alla fine del tunnel.

Il ministro delle imprese e del made in Italy ha sottolineato che il clima è cambiato e che è stato importante esercitare pressioni sull’azienda per correggere informazioni errate su alcuni prodotti e per promuovere le ambizioni produttive italiane. Ora si può procedere insieme sulla strada giusta. Il lavoro del tavolo Stellantis continuerà a livello tecnico nei prossimi giorni, con l’auspicio di una conclusione estremamente positiva nelle settimane a venire. Il ministro Urso ha espresso la speranza che il tavolo possa chiudersi con un incontro solenne a Palazzo Chigi, coinvolgendo tutti i ministri competenti in materia.