Opel attira l’attenzione al Paul Pietsch Classic con le sue auto leggendarie e con la nuova Astra Sports Tourer

Il Paul Pietsch Classic di quest’anno, che si è concluso sabato pomeriggio sulla piazza del mercato di Offenburg, nel Baden, è stato vario sotto ogni aspetto. In precedenza, i partecipanti avevano percorso molti chilometri con le loro scintillanti auto d’epoca in condizioni meteorologiche variabili attraverso villaggi pittoreschi, lungo valli pittoresche e ad alta quota della Foresta Nera. Grande protagonista dell’evento Opel Classic con vere e proprie icone degli ultimi decenni.

Opel: il costruttore festeggia l’anno del suo anniversario con Admiral, Kadett GT/E, Monza e Calibra al Paul Pietsch Classic

Per celebrare l’anniversario dei “125 anni di produzione automobilistica Opel”, il marchio ha presentato classici dagli anni ’60 agli anni ’90, tra cui l’Admiral V8, la Kadett GT/E, la Monza e la “campionessa del mondo di aerodinamica” Calibra. Fedele al motto dell’anniversario “Sempre avanti dal 1899”, non poteva mancare un modello attuale – in una posizione di rilievo. L’efficientissima ed elettrificata Opel Astra Sports Tourer ibrida plug-in è stata utilizzata come veicolo principale in entrambe le giornate di rally.

“Il Paul Pietsch Classic è ogni anno un’esperienza indimenticabile. Anche la pioggia occasionale non può sminuire la bellezza di questa zona e le automobili d’epoca che circolano qui,” afferma il direttore di Opel Classic Leif Rohwedder, che ha guidato le prove insieme al redattore di Motor Klassik Peter Michaely in una Calibra 4×4 2.0 giallo brillante i 16V, costruita nel 1990.

Venerdì 111 squadre hanno iniziato a completare il percorso panoramico attraverso la Foresta Nera. Da Offenburg la strada portava inizialmente verso Kaiserstuhl, poi svoltava attraverso l’Elztal e ritornava a Offenburg passando per Schramberg e Schiltach. Anche il secondo giorno il rally dell’uniformità è stato all’altezza del motto del suo omonimo Paul Pietsch – “Per amore degli sport motoristici” – e del legame con la sua terra natale. Qui i partecipanti hanno superato monumenti come Appenweiher, Sasbach, Gaggenau e Bühler Höhe: esattamente il terreno giusto per l’aerodinamica coupé sportiva Calibra da 110 kW (150 CV).

Ma anche gli equipaggi degli altri veicoli Opel Classic hanno mostrato cosa possono fare le loro icone di stile. La caporedattrice di Auto Motor und Sport Birgit Priemer e l’ex caporedattore Bernd Ostmann hanno mescolato il campo a bordo di una Opel Kadett GT/E del 1977 appositamente progettata per l’uso sportivo. Oltre alle ambizioni sportive, non è stato trascurato il fattore divertimento. “È sempre impressionante quanta attenzione positiva il marchio Opel susciti tra i visitatori della Paul Pietsch Classic. Molte persone hanno ancora un bel ricordo soprattutto della Kadett GT/E. “Suscita molta passione anche a bordo pista”, dice Birgit Priemer, riflettendo sull’esperienza.

L’attuale bestseller della classe compatta di Rüsselsheim ha impressionato anche per il suo dinamismo ed efficienza: gli organizzatori della Paul Pietsch Classic hanno potuto mettersi comodi a bordo di una Opel Astra Sports Tourer ibrida plug-in con una potenza di sistema di 133 kW (180 CV) e un potente 250 Newton metri di coppia. La station wagon elettrificata è stata leader nel settore: responsabile e rispettosa delle risorse con un’autonomia puramente elettrica e quindi priva di emissioni locali fino a 65 chilometri secondo WLTP