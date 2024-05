Alfa Romeo Junior svelata per la prima volta in Francia al Rallye des Princesses 2024

Dopo essere stata svelata nel cuore storico del marchio a Milano, la nuova Alfa Romeo Junior viene svelata per la prima volta in Francia durante l’edizione 2024 del Rallye des Princesses. La partenza di questa gara da Place Vendôme offre uno scenario degno di una simile novità: Questa vettura ha rivoluzionato il segmento delle auto compatte (segmento B), uno dei più grandi e competitivi del mercato europeo.

In occasione del Rallye des Princesses 2024 Alfa Romeo Junior fa il suo debutto ufficiale in Francia

Alfa Romeo Junior reintroduce la sportività specifica del marchio nel segmento B, accogliendo sia gli appassionati della Giulietta e della Mito che una nuova generazione di fan, compreso un pubblico più femminile e urbano. Con un design sportivo e potente, che richiama l’eredità leggendaria di Alfa Romeo, Junior presenta un nuovo linguaggio stilistico per gli anni a venire.

Fedele al DNA sportivo del marchio, Alfa Romeo Junior offre un piacere di guida tipico di Alfa Romeo nel segmento delle vetture compatte, grazie a soluzioni tecniche sviluppate dal team che ha progettato la Giulia GTA/GTAm. Junior si distingue nel segmento offrendo il primo veicolo elettrico compatto e sportivo con l’Elettrica Veloce da 240 CV, dotata di differenziale Torsen.

Innovativa nelle sue varianti ibride (mHEV 48v 136cv) ed elettriche (100% elettrica 156cv e 240cv, fino a 410km di autonomia), la nuova Alfa Romeo Junior segna un’epoca, essendo la prima Alfa Romeo 100% elettrica nella storia del marchio, aprendo la strada a un futuro elettrizzante per il marchio del Biscione. Progettata per la mobilità del 21° secolo, la nuova Alfa Romeo Junior unisce sportività e praticità, con un bagagliaio tra i più capienti della sua categoria e un’abitabilità eccezionale.

Fedele alla sua missione di marchio premium globale del gruppo Stellantis, Alfa Romeo propone con Junior un equipaggiamento di altissimo livello, a partire da 29.500 euro per Junior Ibrida e 38.500 euro per Junior Elettrica. Per garantire un’esperienza all’altezza del marchio, l’Alfa Romeo Junior offre un’ampia gamma di aiuti alla guida, servizi connessi e un certificato NFT per l’autenticazione dei dati dei veicoli comuni alla gamma Alfa Romeo.

Per offrire una mobilità a zero emissioni e senza vincoli, il lancio di Junior Elettrica è accompagnato dall’implementazione di nuove soluzioni riunite nel programma “Be Charged, Anywhere, Anytime”, che offre un’esperienza di mobilità elettrica rassicurante e semplice. Per il suo lancio, la nuova Alfa Romeo è disponibile in un’edizione di lancio denominata “Speciale” che offre un equipaggiamento completo e un’offerta eccezionale a partire da 250 euro al mese.

Joël Verany, Direttore Alfa Romeo Francia ha affermato: “L’Alfa Romeo è la sportività italiana. Alfa Romeo Junior reinventa la sportività e regala un’emozione unica per il suo ritorno nel segmento delle compatte, il più grande in termini di volumi in Francia. Gli Alfisti riscopriranno il DNA del marchio in fatto di stile e piacere di guida. Questa Alfa Romeo Junior va oltre e si rivolge a tutti coloro che cercano emozioni in un veicolo con equipaggiamenti e qualità corrispondenti alle aspettative dei clienti di oggi. Non vediamo l’ora di condividere con voi questa nuova esperienza, unica per una compatta, durante i test organizzati a partire da settembre dalla nostra rete di oltre cento concessionari Alfa Romeo in Francia”.

Valery Jeulin, Direttore Marketing Alfa Romeo Francia ha dichiarato: “ Alfa Romeo amplia la propria offerta di modelli e segna il ritorno nel segmento B con Junior. Si tratta di un prodotto fondamentale per sostenere la crescita del marchio, sapendo che Alfa Romeo ha tutta la sua legittimità per vendere veicoli compatti e ha recentemente ottenuto un notevole successo con MiTo e Giulietta. Anche l’Alfa Romeo Junior porta sul mercato automobilistico un’offerta innovativa ed esclusiva: un modello elettrico dal comportamento sportivo con una versione Veloce da 240 CV pensata per il piacere di guida e le prestazioni. Sintetizza così tutte le caratteristiche di un’Alfa Romeo compatta ”.