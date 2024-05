Quali auto a GPL è ancora possibile trovare e acquistare in Italia?

Le auto alimentate a GPL (Gas di Petrolio Liquefatti, e non Gas Propano Liquido come spesso si dice) hanno conosciuto alcuni anni fa un picco di popolarità, fenomeno che di certo non si è arrestato. Ad oggi sono tra i veicoli più popolari nel nostro Paese, soprattutto grazie ai costi ridotti del carburante e alle emissioni che risultano di molto inferiori rispetto ai tradizionali motori a benzina o diesel.

In cima alla classifica delle auto a GPL, secondo i dati di aprile 2024, troviamo la Dacia, che offre ancora tutta la sua gamma con alimentazione a GPL, ad eccezione della Spring, completamente elettrica. Tra i modelli disponibili ci sono la Duster, sia nella versione 2024 che nella precedente, la Jogger, e le due versioni della Sandero, Streetway e Stepway, tutte equipaggiate con il motore tre cilindri da 101 cavalli.

Un’altra azienda rinomata per le sue auto GPL è la DR, che offre questa motorizzazione su tutta la gamma, dalla DR 3 alla DR 7, inclusi i modelli DR 4, DR 5 e DR 6. I motori variano dal 1.5 da 114 cavalli ai più potenti da 150 e 154 cavalli, con prezzi che vanno dai 20 ai 34 mila euro, rendendole comunque discretamente accessibili.

Tra le auto a GPL troviamo anche la Lancia Ypsilon (prima che arrivi il nuovo modello), con un motore 1.2 quattro cilindri da 69 cavalli, disponibile a 20.900 euro, salvo promozioni. Attualmente, è l’unica vettura a marchio Stellantis con questa motorizzazione.

Passando alle coreane, la Hyundai, invece, offre tre modelli con alimentazione a GPL: la Bayon, la i10 e la i20, dotate di motori 1.2 da 81 cavalli o 1.0 da 67 cavalli. A seguire, un’altra auto da considerare è la Kia Picanto, la cui nuova versione è stata lanciata a fine 2023. È disponibile con un motore 1.0 3 cilindri da 65 cavalli, lo stesso che si trova sulla Xceed, ma con una potenza di 117 cavalli. Anche la Sportage e la Stonic sono presenti nella gamma GPL, rispettivamente con un motore 1.6 da 150 cavalli e un 1.2 da 82 cavalli.

La Renault Clio è un’altra auto GPL molto popolare in Italia, dotata di un motore 1.0 da 101 cavalli, lo stesso montato sulle Dacia e sulla Captur. Un’altra opzione è la Mitsubishi Space Star con il suo motore 1.2 da 71 cavalli.