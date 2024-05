Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: il loro design stupirà secondo Imparato

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono le prossime novità che saranno lanciate sul mercato dalla casa automobilistica del Biscione che di recente ha svelato la nuova Alfa Romeo Junior. Le due nuove generazioni del SUV e della berlina di segmento D debutteranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026. A proposito di queste due auto ci si chiede quelle che saranno le novità estetiche e tecniche.

Imparato giura che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia stupiranno per il loro design

A proposito delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia con il debutto di Alfa Romeo Junior sono proliferati sul web i render che ipotizzano quello che sarà l’aspetto di questi due modelli. Molti di questi raffigurano le due auto con lo stesso frontale e lo stesso posteriore di Junior. Tuttavia le cose potrebbero essere anche differenti. Infatti nel corso di una recente intervista, il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha dichiarato che queste due auto quando finalmente arriveranno stupiranno molto per il loro design.

Queste parole lasciano intendere che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia possano avere un design diverso dalle altre auto presenti nella gamma dello storico marchio milanese. Imparato ha dichiarato che le due future vetture con le quali si completerà al momento la gamma del Biscione beneficeranno di un design d’impatto. Imparato ha dichiarato: “Le vetture che abbiamo progettato sono eccezionali, una vera bomba, non avremmo potuto definire il loro design senza nutrire un profondo affetto per queste due auto”.

Anche queste auto come del resto Alfa Romeo Junior saranno disegnate da Alejandro Mesonero-Romanos. Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia e utilizzeranno la piattaforma STLA Large. Dovrebbero essere solo elettriche anche se al momento non possiamo escludere che cambiando le cose a livello politico qualche versione a combustione possa anche esserci. Infine ricordiamo che entrambe queste auto avranno una versione Quadrifoglio da circa mille cavalli di potenza, 700 km di autonomia e ricarica rapida.