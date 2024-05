Lancia: Gianni Colonello viene nominato Responsabile del Design

Una novità importante è stata annunciata da Lancia da pochi minuti. Da oggi Gianni Colonello è stato nominato Responsabile del Design della casa automobilistica italiana, lavorando a stretto contatto con il Responsabile European Brands Design di Stellantis, Jean Pierre Ploue, e con l’amministratore delegato del marchio Lancia, Luca Napolitano. Contribuirà al piano di Rinascimento della casa italiana con l’obiettivo di farne un marchio premium rispettato e credibile in Europa.

In precedenza, dal 2021 al 2024, è stato responsabile dell’Interior Design di Lancia, ricoprendo un ruolo fondamentale nella definizione del nuovo linguaggio stilistico del brand, guidando la realizzazione degli Interni della Nuova Ypsilon, del concept Lancia Pu+Ra HPE , e l’intera gamma del marchio Lancia. Dal 2012 al 2021 Gianni è stato Chief Interior Designer per il marchio Maserati, seguendo lo sviluppo sia di concept car che di auto di serie.

In precedenza, ha avuto un’esperienza di 2 anni presso FCA North America Design Center, come Interior Designer per lo sviluppo di programmi condivisi dell’azienda. Inizia il suo percorso professionale in Fiat Auto nel 2002, lavorando per diversi marchi all’interno del Centro Stile e ricoprendo diversi ruoli di crescente responsabilità. Dopo gli studi classici si laurea in Architettura allo IUAV di Venezia (Italia).

Dunque per Lancia una novità importante in attesa delle prossime mosse. Ricordiamo che il 27 maggio è prevista una conferenza stampa relativa alla nuova Ypilon. Nel 2025 avverrà invece il debutto della Ypsilon HF versione top di gamma del modello con 240 cavalli e trazione integrale. Con essa potrebbe esserci il ritorno del brand nel mondo dei rally. Poi nel 2026 e nel 2028 sarà la volta delle nuove Gamma e Delta che completeranno la gamma. Vedremo dunque se con queste auto Stellantis riuscirà a risollevare le sorti del brand considerato uno dei suoi tre marchi premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles.