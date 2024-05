Fiat Titano sarà venduta in Messico come Ram 1200

Fiat Titano sarà venduto in Messico con il nome di Ram 1200. Il Ram 1200 utilizzerà come base la Peugeot Landtrek, modificando alcuni dettagli nel design per portare il nome del marchio. A differenza di quanto avviene con Titano, in questo caso la griglia sarà modificata, utilizzando una cornice diversa che ricorda un po’ lo stile utilizzato nelle prese d’aria di alcune versioni della Rampage, ma con finitura argento sulle configurazioni più costose e tutta nera sulle configurazioni di aspirazione. Saranno ancora presenti due rettangoli posizionati accanto al logo Ram.

Ram 1200 è il nome scelto per Fiat Titano in Messico

L’abitacolo di Ram 1200 sarà simile, cambierà solo il logo sul volante e sembra avere la stessa dotazione di Fiat Titano. Una delle differenze con il pickup di Fiat è che questo modello sarà offerto in quattro versioni, la più basilare delle quali sarà a cabina singola. Sotto il cofano ci sarà un altro motore, il 2.4 quattro cilindri turbo alimentato a benzina, che genera 210 CV e 31,2 kgfm. Questo motore viene utilizzato da Peugeot Landtrek in altri mercati, come Cile e Sud Africa. La trasmissione può essere manuale o automatica, entrambe a 6 marce, mentre la trazione è 4×2 nella maggior parte della gamma, tranne la versione top di gamma che avrà la trazione 4×4.

Secondo indiscrezioni Ram 1200 sarà importato dalla Cina e non dall’Uruguay, come nel caso del Titano venduto in Brasile. Inoltre, avrà alcuni adattamenti specifici per i gusti locali: non sarebbe strano vedere utilizzate le stesse modifiche apportate per Fiat Titano, considerando che il Messico ha strade in condizioni simili a quelle del Brasile. La versione più semplice sarà la Tradesman, che costerà 444.900 pesos (R$137.417) nella configurazione a cabina singola, o 492.900 pesos (R$152.243) con cabina doppia. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo modello.