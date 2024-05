Fiat Titano: per il modello della casa torinese in arrivo la versione Ram

A partire dal primo trimestre del 2025, Stellantis produrrà Fiat Titano e Peugeot Landtrek nello stabilimento di Córdoba in Argentina. La novità è che anche il pick-up denominato Project KP1 avrà la sua versione Ram. La produzione del nuovo pick-up medio Ram in Argentina inizierà nell’ultimo quadrimestre del 2025. Il debutto in Brasile dovrebbe avvenire tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Fiat Titano: dal 2025 sarà prodotto anche in Argentina e avrà una versione Ram

Ma a differenza della Fiat Titano, che è fondamentalmente una Peugeot Landtrek con calandra e stemmi Fiat, la versione Ram avrà profondi cambiamenti. Il nome non è definito, ma la versione Ram derivata dal Fiat Fullback/Mitsubishi L200 Triton si chiamava 1200. E poiché sarà venduta nei mercati sudamericani in sostituzione della 1200, il nome ha buone probabilità di rimanere.

Il Ram “Landtrek” avrà un restyling visivo completo nella parte anteriore. Cofano, fari, paraurti, paraurti e griglia avranno design esclusivi. Visto di lato, il pick-up non presenterà modifiche alle modanature delle portiere, ma i parafanghi dovrebbero far parte del Ram “Landtrek”.

Le modifiche al posteriore saranno dovute al nuovo paraurti e ai nuovi fanali. All’interno, la versione Ram del Fiat Titano/Peugeot Landtrek avrà nuovi rivestimenti delle porte e un nuovo cruscotto, oltre alla consolle centrale. Anche la sicurezza dovrebbe essere rafforzata e il Ram “Landtrek” sarà dotato di dispositivi di assistenza alla guida ADAS.

In termini di motorizzazione, il Ram “Landtrek” seguirà le sue sorelle e monterà il nuovo motore 2.2 Turbo Diesel e cambio automatico a otto rapporti. Il pick-up Project KP1 cambierà il suo assemblaggio meccanico.

Il motore erogherà circa 200 CV di potenza e una coppia di circa 45 kgfm. Il vantaggio di questo motore è che fornisce la coppia a un numero di giri inferiore. Il cambio sarà un automatico ZF a otto marce. I pick-up Peugeot Landtrek, Fiat Titano e la nuova versione Ram continueranno con il sistema di trazione 4×2 e 4×4, con marcia ridotta.

Con la produzione argentina sono previsti miglioramenti al set di sospensioni. Vale la pena ricordare che Stellantis è diventata il leader globale del progetto KP1, pertanto l’ingegneria del marchio dovrebbe avere più libertà e investimenti per apportare i miglioramenti.