Fiat 600 Hybrid 125 Years Edition: in Germania può essere già ordinata

L’11 luglio il marchio Fiat, fondato nel 1899, festeggia il suo 125esimo compleanno. Un modello anniversario appositamente configurato per il mercato tedesco onora questa occasione. Si tratta di Fiat 600 Hybrid 125 Years Edition ed è caratterizzato da un equipaggiamento di serie ampliato e da un tasso di leasing particolarmente interessante. Il nuovo modello crossover è disponibile senza anticipo a partire da soli 125 euro al mese.

Fiat 600 Hybrid 125 Years Edition: disponibile per l’ordine in Germania il modello che festeggia 125 anni di Fiat

La Fiat 600 Hybrid 125 Years Edition a cinque porte colpisce per il suo inconfondibile stile italiano, i fantastici dettagli dell’equipaggiamento e la tecnologia innovativa. La trazione ibrida leggera combina un motore a benzina da 74 kW (100 CV) di potenza con un motore elettrico che, ad esempio, supporta ulteriori 21 KW (equivalenti a 29 CV) in fase di avviamento. Questo efficiente sistema di propulsione consente anche la guida completamente elettrica a basse velocità, ad esempio durante le manovre di parcheggio o nel traffico stop & go.

La serie speciale Fiat 600 Hybrid 125 Years Edition offre una dotazione di serie ampliata rispetto al modello base. Inoltre sono presenti a bordo il sistema di navigazione, una porta USB-C nella parte posteriore, un pad per la ricarica wireless degli smartphone, l’assistente abbaglianti, il freno di stazionamento elettrico, nonché un bracciolo centrale anteriore e uno spazio portaoggetti nella console centrale.

La già ampia gamma di sistemi elettronici di assistenza alla guida è completata dal riconoscimento dei segnali stradali, dall’adaptive cruise control e dall’assistente agli ingorghi. Insieme alla funzione di frenata d’emergenza autonoma, che rileva anche ciclisti e pedoni nell’area antistante il veicolo, e all’assistente al mantenimento della corsia, è possibile la guida autonoma al livello 2. Di serie anche l’aria condizionata e i sensori di parcheggio posteriori.

L’equipaggiamento di serie comprende anche il quadro strumenti centrale come monitor TFT con un diametro di sette pollici (17,8 centimetri). Il display del sistema di infotainment ha una diagonale dello schermo di 10,25 pollici (26 centimetri). Il sistema di infotainment consente una comoda integrazione degli smartphone opportunamente equipaggiati utilizzando Android Auto TM e Apple CarPlay. È possibile usufruire anche dei Servizi Connessi FIAT.