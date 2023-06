“Quadrifoglio 100° Anniversario”: le limited edition Giulia e Stelvio già sold out

I 100 esemplari di Giulia e Stelvio “Quadrifoglio 100° Anniversario” – svelati alla stampa internazionale per il loro centenario – sono Sold out. Sono quindi diventate “auto da collezione” introvabili presso i clienti dei cinque continenti. Sono andati subito sold out, a conferma del trend estremamente positivo del marchio: nei primi cinque mesi di quest’anno ha registrato una forte crescita dei dati di vendita, con le immatricolazioni in Italia triplicate.

I 100 esemplari di Giulia e Stelvio “Quadrifoglio 100° Anniversario” sono Sold Out

È passato un secolo da quando il pilota Ugo Sivocci conquistò la vittoria alla Targa Florio il 15 aprile 1923 , sulla versione “Corsa” della RL, la prima Alfa Romeo della storia impreziosita dal fausto Quadrifoglio Verde. Da allora il Quadrifoglio è diventato un simbolo del DNA Alfa Romeo – Noble Italian Sportsmanship – e identifica le vetture più performanti del marchio, non solo quelle che gareggiavano in pista ma anche le più potenti ed esclusive vetture stradali.

L’edizione limitata di lancio di Giulia e Stelvio “Quadrifoglio 100° Anniversario” sfoggia con orgoglio la versione celebrativa dello storico logo, reinterpretato in chiave moderna dal Centro Stile Alfa Romeo. I designer di Alfa Romeo ne hanno preservato la robustezza e l’eleganza, con evoluzioni in termini di colore. Un tocco cromatico contemporaneo, per evocare le gloriose vetture del marchio e le celebri vittorie sportive entrate a far parte dell’inconscio collettivo. Un motore 2.9 V6 turbocompresso da 520 CV con differenziale meccanico a slittamento limitato che ottimizza il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva. Nuove pinze freno color oro, calandra e calotte specchietti in fibra di carbonio a vista.

La Giulia e la Stelvio “Quadrifoglio 100° Anniversario” sono quindi il risultato di una centenaria ricerca dell’eccellenza tecnica applicata alle vetture da competizione e di serie. Si distinguono per un’esperienza di guida unica, diretta e coinvolgente, autenticamente Alfa Romeo, e hanno conquistato il cuore degli appassionati a tempo di record.