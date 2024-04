Carlos Tavares: “Se in Italia arrivano i cinesi ci saranno delle vittime”

Carlos Tavares ieri è stato protagonista a Mirafiori dove ha inaugurato il nuovo stabilimento di produzione di cambi elettrificati eDCT e poi ha anche incontrato i sindacati per parlare del futuro di Mirafiori. Il manager portoghese ha confermato un investimento da oltre 100 milioni per avviare la produzione di una Fiat 500e low cost con una nuova batteria che darà più autonomia.

Carlos Tavares: se in Italia dovesse arrivare un secondo produttore ed in particolare cinese, non si escludono decisioni impopolari

Carlos Tavares ha pure bollato come fake news le notizie di un disimpegno di Stellantis in Italia confermando inveestimenti per 5 miliardi e la produzione nei prossimi anni di 15 nuovi modelli che saranno tutti costruiti nel nostro paese. Il CEO dei Stellantis ha però pure voluto lanciare un avvertimento: se in Italia arriverà qualche casa automobilistica cinese, le cose potrebbero cambiare per il suo gruppo e a quel punto qualche scelta impopolare potrebbe anche verificarsi.

Carlos Tavares esattamente ha dichiarato: “Siamo pronti a confrontarci, ma chiunque cerchi di introdurre concorrenti cinesi dovrà assumersi la responsabilità delle decisioni impopolari che dovranno essere prese. Lotteremo, ma in ogni battaglia ci possono essere conseguenze. Non aspettatevi che emergiamo vincitori senza subire perdite.”

Il riferimento è alle parole del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso che nei giorni scorsi ha parlato della possibilità concreta di portare in Italia un secondo produttore di auto da affiancare a Stellantis con almeno 8 case automobilistiche interessate tra cui diversi produttori cinesi.

Carlos Tavares però non sembra apprezzare molto questa possibilità. Avere un concorrente in casa specie se cinese potrebbe costringere l’azienda a tagliare ulteriormente i costi per essere ancora più competitiva.

Ieri comunque i sindacati non sono rimasti particolarmente convinti dopo l’incontro avvenuto con il CEO di Stellantis. Loro hanno chiesto un nuovo modello subito per portare la produzione a 200 mila unità all’anno. Per il momento però Carlos Tavares ha glissato sull’arrivo di nuovi modelli limitandosi a parlare di questa nuova versione della 500e che dovrebbe dare nuova linfa alla produzione della fabbrica.