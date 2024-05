Cavallino Classic Modena 2024: dal 17 al 19 maggio il concorso d’eleganza per Ferrari

È sempre più vicino all’orizzonte il concorso d’eleganza Cavallino Classic Modena 2024, un evento che celebra la magia della Ferrari, nel luogo dove cominciò l’avventura terrena del suo fondatore. L’appuntamento è dal 17 al 19 maggio, quando un ristretto e selezionatissimo numero di “rosse”, di ogni epoca e natura, torneranno a respirare l’aria di casa, omaggiando la visione e la determinazione di Enzo Ferrari.

Solo 25 auto del marchio sono state ammesse, in ossequio alla formula dell’evento “boutique” scelta, con gusto, dagli organizzatori. Ad ospitare la manifestazione ci penserà il parco di Casa Maria Luigia, gestita dal celebre chef Massimo Bottura a Modena, per concedere uno sfondo di adeguato splendore alle opere d’arte a quattro ruote messe in mostra durante la kermesse.

Tutto è stato curato nei minimi dettagli, perché l’eccellenza non ammette compromessi al ribasso. Anche i trofei assegnati ai vincitori saranno al top: opere di design, progettate da Pininfarina e realizzate da Bacchelli & Villa. La formula di Cavallino Classic Modena rispecchia quella che ha decretato il successo internazionale dell’omonimo appuntamento di Palm Beach, di cui è la versione “domestica”.

Ferrari da sogno al vaglio della giuria di Cavallino Classic

Foto Canossa Events

La selezione delle Ferrari vittoriose non sarà facile, perché tutte meriterebbero un riconoscimento. I giurati, altamente qualificati, sono pronti a vivere la difficoltà della scelta, con la forza della loro autorevolezza. Le auto saranno posizionate negli spazi verdi attorno a Casa Maria Luigia e sul piazzale antistante, a partire dal pomeriggio di venerdì 17 maggio.

Qui la commissione le passerà al setaccio, prima di emettere il verdetto, atteso nella mattina di sabato 18 maggio. La consegna dei premi avverrà nel pomeriggio della stessa data presso il Museo Casa Natale di Enzo Ferrari. Anche se Cavallino Classic Modena è un evento strettamente privato, il pubblico potrà ammirare le auto durante le trasferte stradali e nei pressi del MEF.

La chiusura delle danze è prevista nella giornata di domenica 19 maggio, quando le 25 Ferrari selezionate transiteranno da Maranello, per poi tuffarsi sulle strade battute dai collaudatori delle “rosse”, prima di raggiungere Roncolo di Quattro Castella, teatro della cerimonia di chiusura presso Casa Canossa, sede italiana di Canossa Events, che organizza la manifestazione.