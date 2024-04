Stellantis ha comunicato i ricavi netti e le vendite del primo trimestre 2024

Stellantis ha annunciato oggi ricavi e vendite netti per il primo trimestre del 2024 che riflettono le azioni di produzione e le strategie di gestione delle scorte per prepararsi alla prossima ondata di nuovi prodotti. Le Vendite nette sono state pari a 41,7 miliardi di euro, in calo del 12 per cento rispetto al primo trimestre 2023, principalmente guidate dal calo dei volumi di vendita e dagli effetti mix e valutari sfavorevoli, parzialmente compensati da prezzi netti inferiori leggermente positivi.

Le vendite consolidate pari a 1,335 milioni di unità, in calo del 10 per cento, riflettendo le azioni sulla produzione e sulla gestione delle scorte per prepararsi a un’ondata di nuovi prodotti nella seconda metà del 2024, rispetto alle robuste vendite nel primo trimestre 2023 per costruire l’inventario a seguito di un periodo prolungato di limitazioni dell’offerta.

Le vendite ai clienti sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente, con una crescita in Medio Oriente e Africa (+23 per cento) e Grande Europa (+6 per cento). Le vendite globali di BEV sono aumentate dell’8 per cento e le vendite di PHEV in Nord America sono aumentate del 79 per cento su base annua.

Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee e Dodge Hornet sono stati i tre PHEV più venduti negli Stati Uniti. I veicoli utilitari Stellantis Pro One hanno conquistato il primo posto nella regione Africa – Medio Oriente, con una quota di mercato del 26 per cento, continuando il loro obiettivo di raggiungere il primo posto nel mercato globale entro il 2027. Quando si tratta di vendite di BEV nell’UE30, Stellantis Pro One Anche One è al primo posto con una quota di mercato del 33 per cento.

Natalie Knight, direttore finanziario di Stellantis ha dichiarato: “Sebbene sia difficile confrontare i risultati del primo trimestre 2024 con quelli dell’anno precedente a causa delle transizioni nel nostro portafoglio di nuovi prodotti basati su nuove piattaforme, stiamo facendo chiari progressi in alcune aree di business chiave. Stiamo riducendo le scorte per rafforzare la nostra forza relativa di prezzo in preparazione dell’offensiva di nuovi prodotti in arrivo quest’anno nelle regioni chiave. Nel primo trimestre del 2024 abbiamo commercializzato quattro nuovi modelli sui 25 previsti per quest’anno, inclusi 18 modelli BEV. Ciò aprirà la strada a un miglioramento significativo della nostra crescita e della nostra redditività nella seconda metà dell’anno”.