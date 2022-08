Nuova Alfa Romeo Giulia GTAm: sarà questo il suo design? [Render]

Nuova Alfa Romeo Giulia GTAm potrebbe essere una delle sorprese che arriveranno con il restyling della berlina di segmento D che come anticipato dal numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato dovrebbe essere presentata nel corso del prossimo mese di novembre. In Autunno sarà svelata la versione normale di Giulia in quanto al momento non si sa se ci sarà una nuova edizione della Giulia GTA e GTAm.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di una nuova Alfa Romeo Giulia GTAm

Nonostante ciò sul web si ipotizza già come sarebbe questa eventuale nuova Alfa Romeo Giulia GTAm. E’ questo il caso del designer Tommaso D’Amico che su YouTube in un video ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto se e qualora dovesse realmente arrivare. Notiamo che i cambiamenti sono più o meno quelli che dovrebbero riguardare anche la versione normale di Giulia anche se qui ovviamente ci sono anche alcuni elementi tipici della versione GTAm.

Ricordiamo che Alfa Romeo Giulia subirà un lieve restyling che esternamente riguarderà mascherina, logo e gruppi ottici. La carrozzeria non sarà toccata rispetto alla versione attuale. Per quanto riguarda gli interni previsto un aggiornamento della tecnologia di bordo e il nuovo quadro strumenti digitale che è stato già mostrato nei mesi scorsi in alcune foto spia. Vedremo dunque nei prossimi mesi cos’altro emergerà e soprattutto se con il restyling, magari più avanti, arriverà anche una nuova Alfa Romeo Giulia GTAm.

