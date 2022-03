Fiat 500 a 5 porte: nuova ipotesi

Da diversi anni ormai si parla di una nuova Fiat 500 a 5 porte. La verità è che per il momento non vi è nessuna certezza che un simile modello possa arrivare nella gamma di 500 allargandola ulteriormente. Nonostante ciò l’ipotesi di tanto in tanto torna a fare capolino sul web con qualche render.

E’ questo il caso di questa ipotesi che vi mostriamo in questo articolo ad opera del famoso designer Avarvarii che ha provato a dire la sua su quello che potrebbe essere il design di un modello di questo tipo nel caso in cui per davvero la principale casa automobilistica italiana decida di allargare la sua gamma.

Un nuovo render ipotizza l’aspetto della nuova Fiat 500 a 5 porte

Se davvero Fiat decidesse di lanciare una nuova Fiat 500 a 5 porte questa potrebbe avere dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello attuale. Si parla di 380 – 390 cm. Questo garantirebbe un bagagliaio più capiente e più spazio per i passeggeri del sedile posteriore. L’auto inoltre andrebbe a colmare una lacuna nella gamma di 500 che per il momento non prevede vetture di questo tipo.

Ricordiamo che nella gamma di Fiat 500 esiste la versione a 3 porte e la 4 porte. Inoltre c’è anche la monovolume 500L che però presto potrebbe dire addio e il crossover 500X. Queste due auto nei prossimi anni potrebbero venire fuse in un solo modello che li sostituirebbe entrambe con dimensioni leggermente maggiori rispetto all’attuale 500X.

Ovviamente una nuova Fiat 500 a 5 porte arriverebbe sul mercato solo in versione completamente elettrica e avrebbe probabilmente una maggiore autonomia dovuta al fatto che il passo maggiorato consentirebbe alla principale casa automobilistica italiana di lanciarla con un pacco batterie più grande rispetto a quello della normale Fiat 500 elettrica.

