ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” entra nella quarta stagione

L’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” si prepara all’inizio della sua quarta stagione. 15 delle Corsa Rally Electric da 100 kW (136 CV) sono iscritte alla prima edizione di quest’anno, in programma il 3 e 4 maggio all’ADAC Actronics Rally Sulingen (Bassa Sassonia). Il campo dei partecipanti alla prima e unica coppa monomarca di rally elettrico al mondo colpisce per la sua internazionalità e diversità. Al via atleti provenienti da otto nazioni diverse. Un totale di dieci nuove squadre, tra cui quattro donne pure e diverse squadre miste, portano una ventata di aria fresca nell’elettrizzante competizione.

Otto eventi in cinque paesi: l’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” parte alla grande con la sua quarta stagione

L’associazione francese di sport motoristici FFSA utilizza ancora una volta due Corsa Rally Electric come parte del suo programma di sviluppo giovanile dell’Academy, che quest’anno è occupato da Emma Chalvin/Emy Ailloud-Perraud e Alizée Pottier/Joanna Verdier. Sempre nell’ambito della promozione dei giovani talenti, la Royal Belgian Automobile Sports Association RACB, in collaborazione con Opel Belgium, porterà al via una delle veloci auto elettriche per Lyssia Baudet/Pauline Denis. Pia Steffe e la copilota Nina Spitaler rappresentano i colori dell’Austria, mentre la tedesca Ann Felke si affida ad un copilota maschio, Maximilian Kugler.

L’interesse internazionale in costante crescita per l’ADAC Opel Electric Rally Cup si riflette anche negli impegni di Paesi Bassi e Spagna. La Royal Netherlands Automobile Sports Association (KNAF) utilizza la coppa come piattaforma per uno screening completo dei giovani talenti, in cui verranno utilizzati tre junior nel corso della stagione. Il 19enne Fabian Kamermans inizia a Sulingen. Al team elettrico della penisola iberica si unirà anche un team tutto spagnolo, con il supporto di Opel Spagna.

Come sempre, la fazione austriaca sta andando forte. Con Alfred Kramer, Pia Steffe e Luca Pröglhöf, tre conducenti del paese alpino sono coinvolti nell’emozionante trambusto. Pröglhöf in particolare è stato uno dei favoriti, e non solo dalla sua prima vittoria in una gara di Coppa nell’ambito del Rally dell’Europa Centrale 2023. Con grandi ambizioni, Bendegúz Hangodi fa il suo debutto nell’ADAC Opel Electric Rally Cup. La Corsa Rally Electric dell’ungherese è utilizzata anche dalla Stohl Racing.

Oltre a Pröglhöf, solo i tedeschi Christian Lemke e Johannes Wittenbeck e l’alsaziano Anthony Rott hanno già esperienza nell’ADAC Opel Electric Rally Cup. E poi ovviamente c’è Timo Scheider. Il 45enne campione DTM del 2008 e del 2009 farà la sua seconda apparizione come ospite nella Corsa Rally Electric all’ADAC Actronics Rallye Sulingen – e con molta ambizione.

“Lo sviluppo positivo dell’ADAC Opel Electric Rally Cup continua nel suo quarto anno. Il numero dei partecipanti è altrettanto interessante quanto il calendario degli eventi”, afferma il capo della Opel Motorsport Jörg Schrott. “La consapevolezza internazionale del nostro progetto è in costante aumento. L’interesse da tutta Europa dimostra che siamo sulla strada giusta con il nostro concetto innovativo. A ciò contribuiscono anche le opportunità uniche di avanzamento per i nostri partecipanti. Con Calle Carlberg e Timo Schulz, i campioni della Coppa 2023 e 2022 inizieranno questa stagione nel competitivo Campionato Europeo Junior”.