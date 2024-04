In Germania si  festeggiano i “40 anni di Lancia Thema” e i “30 anni di Lancia Kappa”

Lancia IG eV e il Lancia Club Germany metteranno due compleanni importanti al centro della loro presentazione alla fiera di auto d’epoca Retro Classics (dal 25 al 28 aprile 2024, Stoccarda). In occasione degli anniversari “40 anni di Lancia Thema” e “30 anni di Lancia Kappa”, entrambe le organizzazioni esporranno alcuni esemplari estremamente rari di entrambe le serie in una mostra speciale presso il loro stand comune nel padiglione 3.

Lancia IG eV e Lancia Club Deutschland festeggiano i “40 anni di Lancia Thema” e i “30 anni di Lancia Kappa” al Retro Classics

Con la Lancia Thema, il tradizionale marchio italiano ha offerto dal 1984 in poi un’alternativa particolarmente lussuosamente equipaggiata e tecnicamente innovativa nella classe media. La Thema Station Wagon ha fondato il segmento delle station wagon lifestyle. Il modello di punta della serie era la Thema 8.32, che aveva sotto il cofano un motore a otto cilindri da tre litri sviluppato dalla Ferrari.

Per l’utilizzo sulla Lancia Thema, l’unità dell’auto sportiva ha ricevuto, tra le altre cose, un albero motore modificato per eliminare le vibrazioni. La Lancia IG eV e il Lancia Club Germany presenteranno a Stoccarda una Lancia Thema 8.32, una delle 32 vetture in edizione limitata in rosso corsa. Altra protagonista della presentazione è una Lancia Thema a passo allungato. La limousine rappresentativa, costruita solo 27 volte con questa carrozzeria, è l’auto aziendale originale dell’ex presidente della Lancia Cesare Romiti.

Seguì nel 1994 la Lancia Kappa, che fu uno dei primi modelli di veicoli nel segmento di lusso a montare potenti motori diesel. Lancia IG e Lancia Club Deutschland porteranno anche un esemplare molto speciale di Lancia Kappa a Retro Classics: una delle sole sei berline a passo allungato realizzate. A Stoccarda è esposta la stessa Lancia Kappa guidata dal presidente della Fiat Giovanni Agnelli. La fiera Retro Classics è aperta giovedì 25 aprile 2024 dalle 11:00 alle 19:00 e da venerdì 26 aprile 2024 a domenica 28 aprile 2024 tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00.